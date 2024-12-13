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Трамп призначив керівницею "Голосу Америки" журналістку з провальною політичною кар'єрою

Карі Лейк має з президентом спільну рису: не визнала свою поразку на виборах.

Трамп призначив керівницею "Голосу Америки" журналістку з провальною політичною кар'єрою
Карі Лейк
Фото: EPA/UPG

Обраний президент США Дональд Трамп призначив журналістку Карі Лейк головою медіа "Голос Америки", яке за кошти федерального бюджету веде мовлення по всьому світу. 

Як пише The Guardian, Лейк має суперечливу репутацію: упродовж майже 30 років вона працювала ведучою на телебаченні, але звільнилася у 2021 році на тлі звинувачень у поширенні неправдивої інформації про пандемію коронавірусу. 

Після цього медійниця розпочала політичну кар'єру, але програла вибори на посаду губернатора Арізони. Як і Дональд Трамп, Лейк досі відмовляється визнати свою поразку і вважає, що волевиявлення було сфальсифіковане і вкрадене. У листопаді цього року вона зі ще більшим відставанням програла боротьбу за місце в Сенаті. 

Лейк вважає себе "борцем із фейковими новинами". Натомість Трамп неодноразово критикував "Голос Америки", стверджуючи, що за кошти платників податків ЗМІ "говорить жахливі речі про цю країну".  

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