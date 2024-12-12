Мозок хоче ще і ще: що треба знати про різний цукор і як на стосунки з ним вплинула історія
Мозок хоче ще і ще: що треба знати про різний цукор і як на стосунки з ним вплинула історія
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
Респектабельний ісламіст. Що відомо про нового лідера Сирії
Респектабельний ісламіст. Що відомо про нового лідера Сирії
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Поліція обшукує поїзди міжнародного сполучення через створення штучного дефіциту квитків
Поліція обшукує поїзди міжнародного сполучення через створення штучного дефіциту квитків
Для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “єПідтримки”
Для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “єПідтримки”
Трамп анонсував призначення колишньої нареченої свого сина послом у Греції
Трамп анонсував призначення колишньої нареченої свого сина послом у Греції
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
ГоловнаСвіт

У Грузії опозиція вважає грудневі вибори президента нелегітимними

Вибори у країні мають відбутися 14 грудня за новою системою.

У Грузії опозиція вважає грудневі вибори президента нелегітимними
Фото: http://argumentua.com/

Представники опозиційних політичних сил у Грузії заявили, що вибори президента країни, які заплановані на 14 грудня, є нелегітимними.

Про це пише "Ехо Кавказу".

"Ми, політичні партії, які перемогли на виборах 26 жовтня, не визнаємо самопроголошеного уряду, жодної з його гілок, тому що замість виборів Іванішвілі організував конституційний переворот проти громадян Грузії, Європи та євроатлантичного майбутнього нашої країни... Нелегітимний парламент не має повноважень обирати президента, тому Саломе Зурабішвілі залишається президентом Грузії, верховним головнокомандувачем Сил оборони Грузії та найвищим представником країни у зовнішніх відносинах", – йдеться у спільній заяві трьох партій "Коаліція за зміни", "Єдність – Національний рух" та "Сильна Грузія".

З такою заявою виступила і партія "Гахарія за Грузію". У політичному об'єднанні кажуть, що жоден із представників партії не братиме участі у президентських виборах.

Support LB.ua

У Тбілісі та інших містах уже понад два тижні відбуваються демонстрації. Учасник акцій виступають проти ухваленого у «Грузинській мрії» рішення, згідно з яким уряд більше не буде ініціатором діалогу про відкриття переговорів із Євросоюзом до 2028 року.

З моменту оголошення цього рішення з 28 листопада по 11 грудня співробітники МВС затримали понад 430 учасників проєвропейських протестів у Тбілісі та інших містах в адміністративному порядку, понад 30 демонстрантів – за кримінальними звинуваченнями. У деяких випадках їм загрожує до 7 років ув'язнення.

  • Вибори президента Грузії відбудуться 14 грудня у будівлі парламенту, а інавгурація – 29 грудня поточного року. 
  • Вперше президента Грузії обере не населення, а Виборча колегія. Згідно з Конституцією, до складу колегії входять 300 осіб, зокрема 150 депутатів парламенту Грузії, члени Верховних рад Аджарії та Абхазької автономної республіки (у вигнанні). 
  • Цього року 109 членів колегії зі складу представницьких органів місцевого самоврядування висунуть відповідні політичні партії згідно з квотами, визначеними Центральною виборчою комісією. Квоти визначаються з дотриманням принципу пропорційного географічного представництва та відповідно до пропорції за підсумками виборів місцевого самоврядування, проведених у 2021 році. 
  • Право на висування кандидата в президенти Грузії мають щонайменше 30 членів виборчої колегії.
  • Фаворитом виборів президента Грузії став колишній футболіст "Манчестер Сіті" Михаїл Кавелашвілі.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies