У Грузії опозиція вважає грудневі вибори президента нелегітимними

Представники опозиційних політичних сил у Грузії заявили, що вибори президента країни, які заплановані на 14 грудня, є нелегітимними.

Про це пише "Ехо Кавказу".

"Ми, політичні партії, які перемогли на виборах 26 жовтня, не визнаємо самопроголошеного уряду, жодної з його гілок, тому що замість виборів Іванішвілі організував конституційний переворот проти громадян Грузії, Європи та євроатлантичного майбутнього нашої країни... Нелегітимний парламент не має повноважень обирати президента, тому Саломе Зурабішвілі залишається президентом Грузії, верховним головнокомандувачем Сил оборони Грузії та найвищим представником країни у зовнішніх відносинах", – йдеться у спільній заяві трьох партій "Коаліція за зміни", "Єдність – Національний рух" та "Сильна Грузія".

З такою заявою виступила і партія "Гахарія за Грузію". У політичному об'єднанні кажуть, що жоден із представників партії не братиме участі у президентських виборах.

У Тбілісі та інших містах уже понад два тижні відбуваються демонстрації. Учасник акцій виступають проти ухваленого у «Грузинській мрії» рішення, згідно з яким уряд більше не буде ініціатором діалогу про відкриття переговорів із Євросоюзом до 2028 року.

З моменту оголошення цього рішення з 28 листопада по 11 грудня співробітники МВС затримали понад 430 учасників проєвропейських протестів у Тбілісі та інших містах в адміністративному порядку, понад 30 демонстрантів – за кримінальними звинуваченнями. У деяких випадках їм загрожує до 7 років ув'язнення.