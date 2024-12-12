Орбан продовжує свою “українську миротворчу місію” візитом до Туреччини

Угорський прем'єр і президент Туреччини Ердоган "намагаються видати себе за посередників, рекламуючи тісні зв’язки з Путіним".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у межах його “дипломатичної спроби домогтися припинення вогню в Україні, яка наразі не досягла значного прогресу”, пише Bloomberg.

Зустріч Ердогана та Орбана запланована сьогодні на 14:00 за місцевим часом. Ердоган також зустрінеться з президентом Угорщини Тамашем Шуйоком.

Видання зазначає, що Ердоган і Орбан, обидва лідери країн-членів НАТО, намагаються видати себе за посередників, рекламуючи тісні зв’язки з Путіним. Ці двоє також мають зв’язок з майбутнім президентом США Дональдом Трампом і прагнуть покращити свої напружені відносини з Вашингтоном після січневої інавгурації.

Орбан використав головування своєї країни в ЄС, яке вона прийняла в липні, для бурхливої дипломатичної діяльності щодо України, включно з неузгодженими зустрічами з Путіним, президентом Китаю Сі Цзіньпіном і Трампом, що викликало спротив України та союзників з ЄС і НАТО.

Угорщина неодноразово намагалася перешкодити ЄС запровадити нові санкції проти Росії, а також виступала проти військової допомоги Києву. Анкара утрималася від приєднання до санкцій США проти Росії, але Україні військову підтримку дала.