Поліція обшукує поїзди міжнародного сполучення через створення штучного дефіциту квитків
Поліція обшукує поїзди міжнародного сполучення через створення штучного дефіциту квитків
Респектабельний ісламіст. Що відомо про нового лідера Сирії
Респектабельний ісламіст. Що відомо про нового лідера Сирії
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “єПідтримки”
Для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “єПідтримки”
Трамп анонсував призначення колишньої нареченої свого сина послом у Греції
Трамп анонсував призначення колишньої нареченої свого сина послом у Греції
Мозок хоче ще і ще: що треба знати про різний цукор і як на стосунки з ним вплинула історія
Мозок хоче ще і ще: що треба знати про різний цукор і як на стосунки з ним вплинула історія
ГоловнаСвіт

Орбан продовжує свою “українську миротворчу місію” візитом до Туреччини

Угорський прем'єр і президент Туреччини Ердоган "намагаються видати себе за посередників, рекламуючи тісні зв’язки з Путіним".

Орбан продовжує свою “українську миротворчу місію” візитом до Туреччини
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у межах його “дипломатичної спроби домогтися припинення вогню в Україні, яка наразі не досягла значного прогресу”, пише Bloomberg.

Зустріч Ердогана та Орбана запланована сьогодні на 14:00 за місцевим часом. Ердоган також зустрінеться з президентом Угорщини Тамашем Шуйоком.

Видання зазначає, що Ердоган і Орбан, обидва лідери країн-членів НАТО, намагаються видати себе за посередників, рекламуючи тісні зв’язки з Путіним. Ці двоє також мають зв’язок з майбутнім президентом США Дональдом Трампом і прагнуть покращити свої напружені відносини з Вашингтоном після січневої інавгурації.

Орбан використав головування своєї країни в ЄС, яке вона прийняла в липні, для бурхливої дипломатичної діяльності щодо України, включно з неузгодженими зустрічами з Путіним, президентом Китаю Сі Цзіньпіном і Трампом, що викликало спротив України та союзників з ЄС і НАТО.

Угорщина неодноразово намагалася перешкодити ЄС запровадити нові санкції проти Росії, а також виступала проти військової допомоги Києву. Анкара утрималася від приєднання до санкцій США проти Росії, але Україні військову підтримку дала.

  • Вчора в Офісі президента відреагували на заяву Орбана про те, що президент України начебто відхилив різдвяне припинення вогню та широкомасштабний обмін полоненими з Росією. Радник президента України Дмитро Литвин заявив, угорська сторона, як і завжди, нічого не обговорювала  з Україною і про свої контакти з Москвою не попереджувала.
  • 9 грудня Орбан зустрівся у Флориді з обраним президентом США Трампом. Після цього угорський прем’єр зателефонував очільнику Кремля Путіну. Зеленський розкритикував дзвінок. Орбан відреагував на критику дописом на соцплатформі X, заявивши про вище згадане “різдвяне припинення вогню”.
  • Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійрято під час поїздки до Росії на початку грудня заявив про необхідність посилити "мирну місію" його країни на тлі ризику ескалації війни в Україні.
  • Тоді ж стало відомо, що Орбан готується в грудні до нових поїздок із миротворчою місією. Йшлося про “передачу послань рампа Зеленському, Путіну і президенту Китаю Сі Цзіньпіну”.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies