Зеленський про розмову Орбана з Путіним: сподіваємось, що не буде дзвонити ще й Асаду в Москву

Володимир Зеленський висловився на адресу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, який провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
У соцмережі Х Зеленський написав, що «ми всі сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції».
«Абсолютно зрозуміло, що для досягнення реального миру й гарантованої безпеки потрібні рішучість Америки, єдність Європи та налаштованість усіх партнерів на дотримання цілей і принципів Статуту ООН. Не треба грати на власний імідж за рахунок єдності – треба дбати про спільний успіх. Саме єдність у Європі завжди дає успіх. Розмови про війну проти України, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України», - заявив український президент.
Зеленський висловив вдячність обраному президентові США Дональду Трампу і багатьом лідерам Європи, із якими «ми вже працюємо разом, щоб знайти правильні та сильні рішення заради справжнього миру».
- Орбан подзвонив Путіну після зустрічі з Дональдом Трампом. Говорили про війну в Україні.
- Щодо сирійського диктатора Башара Асада, то Кремль підтвердив, що його родина прибула до Росії наданим Путіним "гуманітарним коридором".
- ЗМІ писали, що деякий час Асад може провести в "Москва-Сіті", де його родина володіє понад 20 апартаментами. Квартири у цьому районі рідня диктатора, включно з кузинами, набула у період між 2013 і 2019 роками. Вартість нерухомості оцінюють у понад $38 млн.