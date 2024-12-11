Зеленський про розмову Орбана з Путіним: сподіваємось, що не буде дзвонити ще й Асаду в Москву

"Для досягнення реального миру й гарантованої безпеки потрібні рішучість Америки, єдність Європи та налаштованість усіх партнерів на дотримання цілей і принципів Статуту ООН", - вважає український президент.

Володимир Зеленський висловився на адресу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, який провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

У соцмережі Х Зеленський написав, що «ми всі сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції».

«Абсолютно зрозуміло, що для досягнення реального миру й гарантованої безпеки потрібні рішучість Америки, єдність Європи та налаштованість усіх партнерів на дотримання цілей і принципів Статуту ООН. Не треба грати на власний імідж за рахунок єдності – треба дбати про спільний успіх. Саме єдність у Європі завжди дає успіх. Розмови про війну проти України, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України», - заявив український президент.

Зеленський висловив вдячність обраному президентові США Дональду Трампу і багатьом лідерам Європи, із якими «ми вже працюємо разом, щоб знайти правильні та сильні рішення заради справжнього миру».