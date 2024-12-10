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АРМА та антикорупційне бюро Польщі разом шукатимуть злочинні активи між країнами

Відомства підписали відповідну угоду.

АРМА та антикорупційне бюро Польщі разом шукатимуть злочинні активи між країнами
Підписання угоди між АРМА та польським антикорупційним бюро
Фото: АРМА

АРМА та Центральне антикорупційне бюро Республіки Польща (CBA) підписали  міжнародну міжвідомчу угоду, покликану створити нові спільні механізми розшуку та виявлення злочинних активів між країнами.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Агентства. 

"Корупція не має кордонів, саме тому ми повинні діяти обʼєднано та рішуче. Відтепер приховати злочинні активи стане ще складніше. Ми вже маємо конкретні кейси по яким можемо співпрацювати, щоби злочинці понесли реальну економічну відповідальність, а незаконно виведені кошти повернулися та працювали на державу", – заявила голова АРМА Олена Дума.

Ця угода стала вже сьомою міжнародною угодою, укладеною АРМА цього року.

Відтепер між відомствами будуть напрацьовані спільні механізми розшуку активів, посилений обмін досвідом та проведення спільних навчань і тренінгів.

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