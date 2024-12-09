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Зеленський провів Ставку щодо якості підготовки Сил оборони

Перезавантаженням системи підготовки українських військових займатимуться Олег Апостол та Михайло Драпатий.

Зеленський провів Ставку щодо якості підготовки Сил оборони
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача щодо перезавантаження системи якості підготовки Сил оборони.  

Про це він повідомив у Telegram.

"Одне з питань – якість підготовки наших воїнів. Це те, що потребує відчутних змін. Кадрові зміни відбулись. Саме для того, щоб перезавантажити систему підготовки наших воїнів. Олег Апостол, Михайло Драпатий цим будуть займатись. Сьогодні був початок відповідного обговорення на нашій Ставці", — повідомляяє президент. 

Зокрема, глава держави дав доручення на наступну Ставку підготувати детальну доповідь щодо підготовки українських віськових. Наразі потрібно провести аудит того, які речі потребують негайних змін, що саме має бути виправлено.

"Все, що необхідно, може бути забезпечене – і на організаційному рівні, і на рівні фінансів. Саме якість підготовки воїнів – це багато в чому результативність наших воїнів у боях, і, звичайно, це збереження життів наших хлопців", — наголошує Зеленський.

Також Володимир Зеленський заслухав доповідь Головкома Сирського щодо ситуації на фронті та захисту українських позицій. 

Окремо президент заслухав доповідь Павла Паліси щодо сум прямих коштів у бригади безпосередньо для додаткової закупівлі дронів.

"Нещодавно вже ухвалили рішення про суму таких прямих грошей. Але зараз бачу, що тієї суми також недостатньо. Я доручив Премʼєр-міністру найближчими днями збільшити фінансування для бригад додатково – на порядок збільшити", — наголошує глава держави.

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