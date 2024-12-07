У Єлисейському палаці відбулася зустріч Зеленського, Трампа і Макрона (оновлено)

Дональд Трамп, Еммануель Макрон і Володимир Зеленський у Парижі 7 грудня 2024 року

7 грудня український президент Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу в Парижі, передає BFM TV.

Тут відбулася його зустріч із лідером Франції Еммануелем Макроном і обраним президентом США Дональдом Трампом.

Зеленський і Трамп прибули до Парижа на відкриття відремонтованого собору Паризької Богоматері. Очікується, що у заході візьме участь близько 40 лідерів держав.

Спершу Трамп провів перемовини з Макроном.

Оновлення. Зустріч тривала 35 хвилин. Опісля обраний президент США і президент України у супроводі Макрона аийшли з палацу, обмінялися рукостисканням і вдіправилися о своїх авто.