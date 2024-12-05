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ЦВК зареєструвала народними депутатами Тамілу Ташеву та Богдана Лукашука

Таміла Ташева стала депутаткою від партії “Голос”, а Богдан Лукашук - від ВО “Батьківщина”.

ЦВК зареєструвала народними депутатами Тамілу Ташеву та Богдана Лукашука
ЦВК зареєструвала народними депутатами Тамілу Ташеву та Богдана Лукашука
Фото: cvk.gov.ua

ЦВК розглянула документи Таміли Ташевої та зареєструвала її народним депутатом України від партії "Голос". 

Про це повідомила пресслужба ЦВК.

Також ЦВК отримала постанову Верховної Ради України про дострокове припинення депутатських повноважень Альони Шкрум, яка була народною депутаткою від партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

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Замість неї ЦВК визнала Богдана Лукашука обраним народним депутатом України на зазначених виборах та зареєструвала його народним депутатом України.

  • Таміла Ташева отримала мандат після того, як від нього відмовився Іван Примаченко.

  • Примаченко пояснив, що замість депутатства вирішив залишатися CEO Prometheus, в якому триває робота над низкою стратегічних освітніх проєктів для військових, бізнесів, людей, що постраждали від війни, медиків, освітян та ініціатив підтримки відновлення.

  • Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Таміли Ташевої з посади постійної представниці президента України в АР Крим.

  • Раніше достроково було припинено повноваження народного депутата України Олега Макарова. Він був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року від політичної партії “Голос”.

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