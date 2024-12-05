ЦВК зареєструвала народними депутатами Тамілу Ташеву та Богдана Лукашука

Таміла Ташева стала депутаткою від партії “Голос”, а Богдан Лукашук - від ВО “Батьківщина”.

ЦВК розглянула документи Таміли Ташевої та зареєструвала її народним депутатом України від партії "Голос".

Про це повідомила пресслужба ЦВК.

Також ЦВК отримала постанову Верховної Ради України про дострокове припинення депутатських повноважень Альони Шкрум, яка була народною депутаткою від партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

Замість неї ЦВК визнала Богдана Лукашука обраним народним депутатом України на зазначених виборах та зареєструвала його народним депутатом України.