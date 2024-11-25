ЦВК визнала постпреда президента у Криму Таміла Ташева народною депутаткою

Центральна виборча комісія визнала постійну представницю президента у Криму Тамілу Ташеву обраною народною депутаткою України.
За інформацією пресслужби ЦВК, Ташева отримала мандат після того, як від нього відмовився Іван Примаченко.
Його визнали обраним народним депутатом на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року від партії "Голос". Днями Примаченко подав заяву про відмову від депутатського мандата.
Тоді ЦВК розглянула документ і визнала Примаченка таким, який не набув депутатського мандата. Водночас Комісія визнала депутаткою Тамілу Ташеву як наступну за черговістю кандидатку у виборчому списку партії.
- Примаченко пояснив, що замість депутатства вирішив залишатися CEO Prometheus, в якому триває робота над низкою стратегічних освітніх проєктів для військових, бізнесів, людей, що постраждали від війни, медиків, освітян та ініціатив підтримки відновлення.
Хто така Таміла Ташева
- Ташева народилася 1985 року в Самарканді в Узбецькій РСР у сім'ї виселених кримських татар. У 1991 році родина повернулася в Крим.
- Після зкінчення школи Ташева вступила до Таврійського інституту на факультет східних мов.
- У 2002 році вона приєдналася до Кримськотатарського молодіжного центру, де зайнялася організацією культурних заходів.
- Брала активну участь у Помаранчевій революції, організовувала мітинги в Криму. На революції в Києві Таміла познайомилася з представниками громадської організації «Фундація регіональних ініціатив». Згодом вона очолила кримський осередок цієї організації.
- У 2006 році стала помічницею депутатки Лесі Оробець. Потім працювала аналітиком у партії «Наша Україна». У 2010 році отримала керівну посаду у видавництві «Наш Формат». Пізніше вона стала PR-менеджером гурту «ТіК».
- У грудні 2013 року Ташева брала участь у Революції Гідності. Була волонтером у госпіталі Євромайдану. Взимку 2014 року Ташева і кілька активістів створили Facebook-сторінку «КримSOS». На ній висвітлювалися події, що передували анексії Криму. На початку березня активісти відкрили гарячу лінію, на яку зверталися всі охочі отримати притулок у мирних регіонах країни. Незабаром «КримSOS» розрісся в широку волонтерську мережу, яка почала надавати допомогу також жителям зони АТО. Згодом «КримSOS» перетворився у повноцінну громадську організацію.
- Після окупації Криму Таміла Ташева збирала факти про зникнення кримських татар, зловживання щодо них та порушення прав.
- З 25 жовтня 2019 року - заступник постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим.
- З 25 квітня 2022 року - постійний представник президента в АРК.