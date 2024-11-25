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Зеленський провів Ставку щодо енергетики: Повітряні сили доповідали про прикриття ключових об'єктів

Окремо Міноборони доповіло про контрактування зброї. 

Зеленський провів Ставку щодо енергетики: Повітряні сили доповідали про прикриття ключових об'єктів
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський провів Ставку щодо енергетики та її захисту. Доповідали міністерство енергетики, "Нафтогаз" та інші ключові учасники сектору. 

Обговорили відновлення після російського обстрілу 17 листопада та подальший захист усіх критичних об'єктів. Окрім того, йшлося про інфраструктуру і генерацію, зокрема атомну, гідро- і теплову, а також збільшення імпорту електроенергії, повідомив президент у X. 

"Була доповідь Повітряних сил щодо прикриття об’єктів критичної інфраструктури з неба. Ми беремо найефективніший досвід ешелонування засобів ППО та поширюємо його на інші регіони", – додав президент. 

Окрім енергетики, заслухали доповідь Міноборони щодо контрактування та авансування для українських виробників зброї, снарядів, ракет, дронів, підсумки за 2024 р. та планування на 2025-й.

  • Докладно про обстріл 17 листопада – в матеріалі "Наслідки масованого удару: відключення електроенергії повернулися, але графіки ще змінюватимуть".
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