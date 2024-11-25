Вимагали гроші за відстрочку: ДБР викрили працівників Одеського ТЦК

Під час обшуку в помешканні одного з фігурантів справи, підозрюваний погрожував зброєю та погрожував працівникам ДБР.

Правоохоронці ДБР викрили працівників Одеського ТЦК та СП, які, ймовірно, затримували чоловіків на блокпостах та вимагали гроші за відстрочку від мобілізації, ідеться у повідомленні відомства.

За даними слідства, вони зупиняли чоловіків на блокпостах області, записували їхні персональні дані та повідомляли, що планують доставити їх до ТЦК для мобілізації. За $4500 фігуранти обіцяли відпустити чоловіків і допомогти з оформленням відстрочки. У разі відмови платити погрожували оголошенням у розшук.

Фото: ДБР

Правоохоронці, зокрема, задокументували факт вимагання грошей у чоловіка, який мав рідних серед зниклих безвісти під час виконання бойових завдань. Тому на законних підставах мав відтермінування від мобілізації.

Одного з посередників затримали 21 листопада під час отримання грошей за "послугу". Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Фото: ДБР

Інший з підозрюваних під час обшуку дістав табельну зброю та направив її на працівників ДБР. Він привів вогнепальну зброю у бойове положення, погрозами вимагав повернути вилучений мобільний телефон та вийти з його будинку, розповіли у відомстві.

Наразі його також затримали та повідомили про підозру у замаху на вбивство працівників правоохоронного органу у зв’язку з виконанням службових обов’язків. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади. За скоєне фігуранту може загрожувати довічне позбавлення волі.