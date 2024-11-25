Вимагали гроші за відстрочку: ДБР викрили працівників Одеського ТЦК

Правоохоронці ДБР викрили працівників Одеського ТЦК та СП, які, ймовірно, затримували чоловіків на блокпостах та вимагали гроші за відстрочку від мобілізації, ідеться у повідомленні відомства.
За даними слідства, вони зупиняли чоловіків на блокпостах області, записували їхні персональні дані та повідомляли, що планують доставити їх до ТЦК для мобілізації. За $4500 фігуранти обіцяли відпустити чоловіків і допомогти з оформленням відстрочки. У разі відмови платити погрожували оголошенням у розшук.
Правоохоронці, зокрема, задокументували факт вимагання грошей у чоловіка, який мав рідних серед зниклих безвісти під час виконання бойових завдань. Тому на законних підставах мав відтермінування від мобілізації.
Одного з посередників затримали 21 листопада під час отримання грошей за "послугу". Йому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Інший з підозрюваних під час обшуку дістав табельну зброю та направив її на працівників ДБР. Він привів вогнепальну зброю у бойове положення, погрозами вимагав повернути вилучений мобільний телефон та вийти з його будинку, розповіли у відомстві.
Наразі його також затримали та повідомили про підозру у замаху на вбивство працівників правоохоронного органу у зв’язку з виконанням службових обов’язків. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади. За скоєне фігуранту може загрожувати довічне позбавлення волі.