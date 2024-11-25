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Генштаб: кількість боєзіткнень на фронті сягнула 116

Найгарячіше – на Курахівському і Покровському напрямках.

Генштаб: кількість боєзіткнень на фронті сягнула 116
українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 16.00 25 листопада вже відбулися 116 бойових зіткнень. Найбільше зафіксовано на Курахівському та Покровському напрямках. 

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від вогню ворожої артилерії та мінометів на Сумщині постраждали, зокрема, громади населених пунктів Біловоди, Басівка, Новеньке, Миропільське, Журавка, Рожковичі, Волфине й Уланове. Степок потерпів від ударів авіації РФ.

На Харківському противник п’ять разів штурмував позиції українських підрозділів, в районах Вовчанська, Кудіївки та Козачої Лопані. Ще точаться три боєзіткнення. Також ворог завдав авіаудару КАБом по Питомнику. 

На Куп’янському з початку доби російські окупанти 13 разів проводили наступальні дії біля Новомлинська, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Зеленого Гаю. Одне боєзіткнення триває. Противник активно застосовує авіацію, скинув авіабомби в районах населених пунктів Великий Бурлик, Куп’янськ, Кругляківка та Богуславка.

На Лиманському ворог чотири рази атакував біля Греківки та Торського. Один бій ще триває. Завдавав авіаційного удару по Іванівці. 

На Краматорському росіяни тричі намагалися просунутися в районі Часового Яру.

На Торецькому окупанти чотири рази намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Торецька та Дачного, на даний час тривають два бої.

На Покровському противник здійснив 29 штурмових дій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Петрівка, Даченське, Пушкіне та Пустинка. Сили оборони України стримують натиск військ РФ і відбили 20 атак, наразі ще точаться дев’ять боїв.

На Курахівському загарбники атакували 27 раз поблизу  Сонцівки, Берестків, Курахового, Успенівки, Єлізаветівки та Ганнівки. 23 спроби окупантів просунутися вперед вже відбили. Бої тривають - найгарячіше на цей момент біля Курахового. Авіація противника завдала удару по Дачному.

На Времівському противник дев’ять разів йшов на штурм позицій наших захисників поблизу Рівнополя, Новодарівки та Сухих Ялів. Два боєзіткнення тривають, також під удари авіації ворога потрапила Велика Новосілка. 

На Оріхівському ворог двічі намагався штурмувати наші позиції в районі Новоандріївки. 

На Придніпровському українські воїни відбили дві ворожі атаки, противник завдав авіаудару НАРами по Ольгівці.

На Курщині Сили оборони відбили десять атак ворога, ще вісім боєзіткнень тривають, за сьогодні противник завдав чотири авіаудари, скинувши шість керованих авіаційних бомб по своїй території.

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