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Оголосили підозру учасникам бійки в готелі Києва, внаслідок якої застрелили чоловіка

Ще двоє були поранені. 

Оголосили підозру учасникам бійки в готелі Києва, внаслідок якої застрелили чоловіка
У київському готелі під час бійки застрелили чоловіка
Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram

Двом чоловікам-мешканцям Василькова і Дніпра оголосили підозру за бійку в київському готелі, що завершилася убивством. Вони отримали підозри в хуліганстві, вчиненому групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 2, 4 ст. 296 КК України). Мешканця Василькова також підозрюють в умисному вбивстві. 

За даними слідства, позавчора близько 00:30 у готелі в Печерському районі між двома компаніями виник конфлікт, що переріс у бійку зі стріляниною. Один з чоловіків дістав пістолет і зробив декілька пострілів, поранивши охоронця готелю і двох чоловіків, повідомили в Офісі генерального прокурора. 

"Після цього зник з місця події", – йдеться у повідомлені. 

Один із чоловіків помер на місці, а його знайомого та охоронця госпіталізували з вогнепальними пораненнями. 

Обидва чоловіки затримані, вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу. 

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