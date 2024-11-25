Оголосили підозру учасникам бійки в готелі Києва, внаслідок якої застрелили чоловіка

У київському готелі під час бійки застрелили чоловіка

Двом чоловікам-мешканцям Василькова і Дніпра оголосили підозру за бійку в київському готелі, що завершилася убивством. Вони отримали підозри в хуліганстві, вчиненому групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 2, 4 ст. 296 КК України). Мешканця Василькова також підозрюють в умисному вбивстві.

За даними слідства, позавчора близько 00:30 у готелі в Печерському районі між двома компаніями виник конфлікт, що переріс у бійку зі стріляниною. Один з чоловіків дістав пістолет і зробив декілька пострілів, поранивши охоронця готелю і двох чоловіків, повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Після цього зник з місця події", – йдеться у повідомлені.

Один із чоловіків помер на місці, а його знайомого та охоронця госпіталізували з вогнепальними пораненнями.

Обидва чоловіки затримані, вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу.