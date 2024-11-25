Головне за ніч та ранок понеділка, 25 листопада: удари по Харкову та Одесі, атака дронів на Київ, майже 220 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 217 бойових зіткнень, бої на Курахівському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, президентські вибори в Румунії.

Російська армія вранці понеділка вдарила по центральній частині Харкова, по Київському району. Екстрені служби виїхали на місце виклику, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов о 8:36.

За інформацією мера міста Ігоря Терехова, після удару почалася пожежа. Станом на 10:06 поранені 19 людей: 13 жінок та 6 чоловіків у віці від 21 до 71. "16 постраждалих у середньому стані, інші в легкому. Госпіталізували 13 осіб", – повідомили в ОВА.

Понад 40 будинків пошкоджено. "Влучання у центральній частині міста, район щільної житлової забудови. Приліт стався у двори, навколо яких багатоповерхові будинки. Горіли господарчі споруди та автомобілі", – повідомив мер.

Пожежа почалася на одній з центральних вулиць міста, уточнив очільник ОВА.

Росіяни в понеділок вранці вдарили ракетами по Одесі. Є поранені.

Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що на фронті за минулу добу відбулося 217 бойових зіткнень, ситуація залишається складною.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 67 атак, на Покровському - 55.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1610 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні 732 350 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 25 листопада росіяни знову атакували Україну "шахедами". В Києві зафіксували падіння уламків ворожих дронів у кількох районах.

Повітряну тривогу у столиці та області оголосили близько 22:30. Згодом у Києві пролунали вибухи. По ворожих дронах працювали сили протиповітряної оборони.

У КМВА повідомили, що уламки впали на приватну забудову в Дарницькому районі. За попередніми даними, обійшлося без пожежі та постраждалих.

На президентських виборах у Румунії лідирує проросійський ультраправий політик. Перемога Келіна Джорджеску, який назвав Путіна одним із небагатьох “справжніх лідерів” у світі, в першому турі сколихнула політичну верхівку країни.

Джорджеску, який раніше був пов’язаний з радикально-націоналістичною партією AUR (Альянс за союз румунів), балотувався як незалежний кандидат і не вважався фаворитом. Позаяк в неділю жоден кандидат не набрав більше 50% голосів, Джорджеску візьме участь у другому турі виборів через два тижні. У разі перемоги він обійме найвпливовіший пост у Румунії, маючи право призначати прем’єр-міністра, вести коаліційні переговори та мати за собою останнє слово з питань безпеки та зовнішньої політики.

Більше інформації – в новині.

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