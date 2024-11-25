На президентських виборах у Румунії лідирує проросійський ультраправий політик

Перемога Келіна Джорджеску, який назвав Путіна одним із небагатьох “справжніх лідерів” у світі, в першому турі сколихнула політичну верхівку країни.

Проросійський ультраправий політик Келін Джорджеску переміг у першому турі президентських виборів у Румунії, завдавши сильного удару політичному істеблішменту країни.

Про це пише Financial Times.

Джорджеску, який раніше був пов’язаний з радикально-націоналістичною партією AUR (Альянс за союз румунів), балотувався як незалежний кандидат і не вважався фаворитом. Оскільки в неділю жоден кандидат не набрав більше 50% голосів, Джорджеску візьме участь у другому турі виборів через два тижні.

У разі перемоги він обійме найвпливовіший пост у Румунії, маючи право призначати прем’єр-міністра, вести коаліційні переговори та мати за собою останнє слово з питань безпеки та зовнішньої політики.

“Сьогодні голосування – це молитва за націю. Я голосував за скривджених, за принижених, за тих, хто відчуває, що вони не мають значення у цьому світі... .. .. саме вони мають значення!”, ‒ написав Джорджеску у соціальній мережі Facebook.

Згідно з попередніми результатами, Джорджеску отримав 23% голосів. Лівий прем'єр-міністр Марчел Чолаку, лідер в опитуваннях перед голосуванням, отримав 19%, а ліберальна лідерка Олена Ласконі відстає від нього всього на 3000 голосів.

“Це політичний землетрус. Ніхто цього не передбачав. Кандидат від радикально правих переможе у першому турі, і є ймовірність, що прем'єр-міністр Чолаку не пройде до другого туру”, ‒ прокоментував результати дослідник з Орхуського університету в Данії Костін Чобану.

Вибори пройшли на тлі звинувачень проти коаліційного уряду Чолаку у корупції та неефективному управлінні.

Що відомо про Келіна Джорджеску

Джорджеску ставив під сумнів членство Румунії в НАТО, стверджуючи, що країна не має явних вигод від альянсу. Він також критикував розміщення протиракетного щита в Румунії.

2020 року він назвав Путіна одним із небагатьох “справжніх лідерів” у світі і заявив, що президент Росії “любить свою країну”.

Будучи почесним членом AUR Джорджеску викликав широке засудження за підтримку колишніх румунських ультраправих лідерів. Він також назвав пронацистського диктатора Румунії Іона Антонеску, під правлінням якого вбили сотні тисяч євреїв, “мучеником”.

У президентських опитуваннях цими вихідними лідер AUR Джордж Сіміон посів четверте місце з 13%, тоді як інші кандидати, такі як колишній прем’єр-міністр Ніколає Чуке та колишній заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, отримали менше 10% голосів кожен.