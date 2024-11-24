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Литва передала Україні нову партію військової допомоги

Це - генератори, запчастини до бронетехніки, зброя та боєприпаси.

Литва передала Україні нову партію військової допомоги
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

Литва передала Україні нову партію військової допомоги. 

Про це повідомило Міністерства оборони країни у соцмережі Х.

Зазначається, що цього тижня були доставлені генератори, запчастини до (бронетранспортерів, - ред.) М113, зброя та боєприпаси.

"Все необхідне для перемоги України. солідарність з Україною залишається непохитною", – заявили у Міноборони.

Раніше в межах Коаліції з розмінування Литва передала Україні 230 автомобілів і 240 міношукачів

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