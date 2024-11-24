Це - генератори, запчастини до бронетехніки, зброя та боєприпаси.

Литва передала Україні нову партію військової допомоги.

Про це повідомило Міністерства оборони країни у соцмережі Х.

Зазначається, що цього тижня були доставлені генератори, запчастини до (бронетранспортерів, - ред.) М113, зброя та боєприпаси.

"Все необхідне для перемоги України. солідарність з Україною залишається непохитною", – заявили у Міноборони.

🇱🇹🇺🇦 Lithuania continues its unwavering support for Ukraine. This week, generators, M113 spare parts, weapons and ammunition were delivered. Whatever it takes for Ukraine to win. Solidarity remains steadfast. pic.twitter.com/R5KSCCoID6 — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) November 24, 2024

Раніше в межах Коаліції з розмінування Литва передала Україні 230 автомобілів і 240 міношукачів.