Умєров зустрівся із президентом Литви Науседою

Сторони обговорили пріоритети співпраці на 2025 рік.

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч у Вільнюсі з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою.

За словами Умєрова, вони обговорили пріоритети співпраці на 2025 рік.

«Зокрема, посилення обороноздатності України та підтримку наших воїнів. Ще одним ключовим питанням стало посилення української оборонної промисловості. Сучасні виклики вимагають нових підходів, і Литва є нашим важливим партнером у цьому напрямку», - додав міністр.