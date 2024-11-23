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Умєров зустрівся із президентом Литви Науседою

Сторони обговорили пріоритети співпраці на 2025 рік.

Умєров зустрівся із президентом Литви Науседою
зустріч делегацій України і Литви
Фото: Facebook/Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч у Вільнюсі з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою.

За словами Умєрова, вони обговорили пріоритети співпраці на 2025 рік.

«Зокрема, посилення обороноздатності України та підтримку наших воїнів. Ще одним ключовим питанням стало посилення української оборонної промисловості. Сучасні виклики вимагають нових підходів, і Литва є нашим важливим партнером у цьому напрямку», - додав міністр.

  • Нині міністри оборони України і Литви підписали меморандум, який передбачає, що Литва профінансує виробництво українських далекобійних дронів. Зокрема, виділить 10 млн євро на проєкт "Паляниця".
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