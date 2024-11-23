Головне за ніч та ранок суботи, 23 листопада: понад 190 боєзіткнень, 20 знищених ворожих танків, День пам’яті жертв Голодомору

Нічна повітряна атака, 194 бойових зіткнення, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, обстріли прикордоння, вибухи в Бердянську, страйк польських фермерів.

Щороку в 4-ту суботу листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років і масових штучних голодів 1921–1923 та 1946–1947 років.

За різними оцінками, унаслідок цієї трагедії загинуло від 3,5 до 10 мільйонів людей. На жовтень цього року Голодомор 1932–1933 років в Україні визнали актом геноциду на парламентському рівні 28 держав.

Сьогодні о 16:00, запаливши свічку пам'яті, ми віддаємо данину шани тим, кого вже немає серед нас, і тим, хто пережив цей жахливий досвід.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 194 бойових зіткнення.

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдають ворогу значних втрат.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора у бік Миролюбівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Пустинки, Григорівки, Даченського, Петрівки та Пушкіного.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 36 російських атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Берестків, Сонцівки, Дальнього, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки, Романівки та Антонівки.

На Времівському напрямку противник здійснив 30 штурмів наших позицій в районах Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1420 російських окупантів, 20 ворожих танків та понад 100 російських БпЛА. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 729 720 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Окупанти за добу здійснили понад 80 обстрілів прикордоння України.

Унаслідок російських обстрілів одна людина загинула, восьмеро — поранені.

Більше інформації – в новині.

Вранці 23 листопада польські фермери розпочали страйк перед пунктом пропуску "Медика – Шегині", повідомляє ДПСУ.

"За попередньою інформацією акція триватиме 48 годин з можливим продовженням", ідеться у повідомленні. Станом на ранок суботи накопичення вантажівок перед пунктом пропуску на виїзд з України не спостерігається. На в'їзд в Україну знаходиться близько 150 вантажівок.

На виїзд з Польщі пропускатимуть по одній вантажівці на годину. Обмеження не стосуватимуться легкових автомобілів та автобусів.

У тимчасово окупованому Бердянську незадовго до опівночі місцеві жителі чули вибухи. Гучно було у напрямку порту.

Як стверджує Бердянська міська військова адміністрація у Telegram, причиною стала атака українських Сил Оборони. Попередньо є влучання по ворожих об'єктах у порту.

За інформацією агенції Reuters, обраний президент США Дональд Трамп створить у своїй адміністрації посаду спеціального посланця щодо врегулювання російсько-української війни і призначить ним Річарда Гренелла.

58-річний республіканець вже має подібний досвід: у 2019-2021 роках він був посланцем з питань переговорів між Косовом та Сербією. Паралельно з цим встиг стати послом Сполучених Штатів у Німеччині і на кілька місяців очолити національну розвідку. Перед призначенням Марко Рубіо Гренелла вважали одним із головних претендентів на посаду державного секретаря.

Влітку цього року Гренелл заявляв, що засобом закінчення війни в Україні є створення "автономних зон", а також наполягав на тому, що наша держава не має бути прийнята до НАТО у найближчій перспективі.

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