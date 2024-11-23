Енергетикам вдалося відновити одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС

Енергетики відновили роботу високовольтної повітряної лінії, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України, яка була пошкоджена через ворожі обстріли.

Про це повідомляє Міненерго.

Протягом цього тижня Запорізька АЕС двічі опинялася на межі блекауту через постійні ворожі обстріли.

"Наразі роботу однієї з ліній живлення ЗАЕС, що була пошкоджена внаслідок обстрілу, відновлено. Станція знову має змогу отримувати електроенергію за двома лініями живлення. Вдячний енергетикам за роботу. Але ситуація на станції залишається загрозливою. Вкотре наголошую, що лише повернення Україні контролю над АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Запорізька АЕС окупована ворогом з початку повномасштабного вторгнення. Весь цей час росіяни загрожують глобальній ядерній безпеці Європи. Ворог замінив персонал станції росіянами. На території станції неодноразово лунали вибухи, також там була пожежа.