У п’ятницю Укренерго відключатиме по одній черзі споживачів

Укренерго розповіло про відключення світла 23 листопада.

За інформацією компанії, електропостачання обмежуватимуть із 8.00 по 22.00. При цьому відключатимуть по одній черзі споживачів.

Укренерго нагадало, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 17 листопада

«Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», - запевнили у компанії.

Укренерго також наголосило, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби.