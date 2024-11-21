Керівник НБУ: нові санкції США вдарили по зв’язку Росії із FATF і заблокували основні канали розрахунків

Уже можна спостерігати релізи окремих банків зі санкційного списку про зупинку валютних розрахунків.

Російські банки і посадовці РФ, що потрапили під нові санкції США, допомагали Росії тримати зв’язок із FATF і були основним каналами для розрахунків.

Про це розповів голова Нацбанку України Андрій Пишний.

Загалом у новому санкційному списку опинилося понад 100 суб’єктів фінансового сектору РФ. Це стало одним із наймасштабніших санкційних пакетів, запроваджених США до фінансової сфери країни-агресора.

«Газпромбанк та його дочірні банки в іноземних юрисдикціях (Швейцарія, ПАР, Гонконг, Кіпр, Люксембург). Саме цей банк є для Росії одним з основних каналів для розрахунків», - зауважив Пишний.

За його словами, майже всі банки зі сотні найбільших за розміром активів фінансових установ Росії вже таргетовані та не мають доступу до світової фінансової системи. Уже можна спостерігати релізи окремих банків зі списку про зупинку валютних розрахунків, зауважив глава НБУ.

«Окремо OFAC наголошує на ризиках вторинних санкцій для іноземних фінансових установ, які підтримуватимуть кореспондентські відносини з підсанкційними банками. Додатково джерелом ризику є участь у системі передачі фінансових повідомлень (СПФС — російська альтернатива SWIFT)», - додав Пишний.

Щодо персональних санкцій, то, до прикладу, заступниця голови центробанку РФ Ольга Полякова відповідає за співпрацю з FATF, перший заступник голови ЦБ РФ Володимир Чистюхін - за міжнародні розрахунки, ще один заступник - Дмитро Тулін - за банківський нагляд та регулювання.

Пишний додав, що США ввели обмежувальні заходи до реєстраторів, які сприяють обходу санкцій, застосованих до Національного розрахункового депозитарію.