Міненерго: Україна потребує продовження місій МАГАТЕ на підстанціях

Рафаель Гроссі запевнив, що Агентство готове найближчим часом організувати такі місії.

Міністр енергетики Герман Галущенко обговорив із главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі необхідність продовження місій Агентства на всіх критичних для атомної енергетики підстанціях.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Галущенко розповів Гроссі про наслідки нещодавньої масштабної атаки Росії, ціллю якої, зокрема, були підстанції, які є критично важливими для видачі потужності атомними блоками.

Міністр сказав, що попри раніше проведені місії МАГАТЕ атаки лише посилюються. «Ми повинні продовжувати моніторинг, щоб задокументувати наслідки цієї атаки і задля того, щоб уникнути таких атак у майбутньому», - додав Галущенко.

Гроссі натомість запевнив, що Агентство готове найближчим часом організувати відповідні місії.