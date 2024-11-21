Міненерго: Україна потребує продовження місій МАГАТЕ на підстанціях

Міністр енергетики Герман Галущенко обговорив із главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі необхідність продовження місій Агентства на всіх критичних для атомної енергетики підстанціях.
Про це повідомило Міністерство енергетики України.
Галущенко розповів Гроссі про наслідки нещодавньої масштабної атаки Росії, ціллю якої, зокрема, були підстанції, які є критично важливими для видачі потужності атомними блоками.
Міністр сказав, що попри раніше проведені місії МАГАТЕ атаки лише посилюються. «Ми повинні продовжувати моніторинг, щоб задокументувати наслідки цієї атаки і задля того, щоб уникнути таких атак у майбутньому», - додав Галущенко.
Гроссі натомість запевнив, що Агентство готове найближчим часом організувати відповідні місії.
- У жовтні стало відомо, що МАГАТЕ продовжило свою місію на одній із важливих для ядерної безпеки підстанцій.
- Того ж місяця стало відомо, що Єврокомісія готова виділити додаткові 3 мільйони євро, аби підтримати роботу місій.
- Тим часом нещодавно Міністерство закордонних справ РФ заявило, що може в будь-який момент зупинити роботу місії спостерігачів Агентства на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції.