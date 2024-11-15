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Росія пригрозила вигнати експертів МАГАТЕ із Запорізької АЕС

В окупантів своє трактування того, що робить місія організації на станції.

Росія пригрозила вигнати експертів МАГАТЕ із Запорізької АЕС
Фото: “Енергоатом”

Міністерство закордонних справ країни-агресора заявило, що може в будь-який момент зупинити роботу місії спостерігачів Міжнародної агенції з атомної енергетики на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції.

Як пише "Радіо Свобода", у Кремлі вважають, що експерти МАГАТЕ перебувають на станції лише для того, щоб "фіксувати провокації з боку України". Мовляв, їм дозволяють це робити, поки Москва вважає їхнє перебування на об'єкті доцільним. 

Російські погрози вигнати місію МАГАТЕ із ЗАЕС пролунали після того, як голова агенції Рафаель Гроссі в інтерв'ю німецьким ЗМІ сказав, що спотсерігачі будуть працювати на станції "до заморожування збройного протистояння". МЗС окупантів "не розуміє, на якій підставі у МАГАТЕ беруться судити про перспективи заморожування, що виходить за межі їхніх повноважень".

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