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Російська армія обстріляла 5 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли області.

Російська армія обстріляла 5 громад Сумщини
Російська армія обстріляла 5 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 14 листопада, російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 66 вибухів. 

Зокрема, Новослобідську та Хотінську громади росіяни обстріляли з артилерії та мінометів.

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По Краснопільській громаді окупанти били з АГС, мінометів та дронів.

Білопільську громаду армія РФ атакувала дронами та мінометами.

Також з мінометів загарбники обстріляли Середино-Будську громаду.

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