Російська армія обстріляла 5 громад Сумщини

Сьогодні, 14 листопада, російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 66 вибухів.

Зокрема, Новослобідську та Хотінську громади росіяни обстріляли з артилерії та мінометів.

По Краснопільській громаді окупанти били з АГС, мінометів та дронів.

Білопільську громаду армія РФ атакувала дронами та мінометами.

Також з мінометів загарбники обстріляли Середино-Будську громаду.