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Словаччина проситиме ЄС продовжити термін дії винятку із санкцій щодо російської нафти

Інакше буде обмежене постачання на словацький ринок.

Словаччина проситиме ЄС продовжити термін дії винятку із санкцій щодо російської нафти
Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар
Фото: EPA/UPG

Словаччина планує провести переговори з Євросоюзом для продовження терміну дії винятків із санкцій щодо російської нафти, передає Bloomberg із посиланням на міністра закордонних справ країни Юрая Бланара.

Як відомо, словацький нафтопереробний завод Slovnaft, що належить угорській компанії Mol Nyrt, переробляє російську сиру нафту в паливо для відправки в Чехію. Завод хоче продовжити робити це після закінчення терміну дії відтермінованих санкцій, інакше буде обмежене постачання на словацький ринок.

Нафтопереробний завод розширює свої потужності для переробки інших видів сирої нафти, повний перехід займе роки.

Після того, як ЄС запровадив санкції проти російської нафти, Словаччина, Чехія та Угорщина отримали відтермінування, аби перейти на інші джерела. Російська нафта, що надходить трубопроводом «Дружба», дешевша за альтернативні потоки, і це ускладнює перехід.

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