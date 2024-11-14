ЄС хоче до кінця року запровадити санкції проти тіньового флоту Росії

На початку 2025-го блок планує схвалити ще один пакет обмежувальних заходів.

Європейський Союз працює над новим пакетом санкцій, націлених на тіньовий флот танкерів, які Росія використовує для доставки своєї нафти на ринок, пише Bloomberg.

Санкції можуть затвердити до кінця цього року. Вони передбачатимуть також штрафи проти осіб, залучених до торгівлі.

Декілька раундів санкцій США, Великобританії та ЄС вже торкнулися десятків танкерів, а також суден і служб, яких використовують для транспортування російської сирої нафти.

Західним компаніям дозволено надавати транспортні, страхові та інші послуги, якщо нафта продається за ціною, нижчою за встановлену стелю.

Аби обійти обмежувальні заходи, РФ сформувала тіньовий флот танкерів, продовжуючи при цьому отримувати прибуток від торгівлі.

ЄС також працює над більшим пакетом санкцій, який сподівається ухвалити на початку наступного року, коли головування в блоці перейде від Угорщини до Польщі. Він може включати подальші торгові обмеження, а також додаткові мита на російську сільськогосподарську продукцію.

Цей пакет може бути представлений вже в січні 2025-го з метою ухвалення до символічної дати - 24 лютого, третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Деякі країни хочуть, щоб торгівля зрідженим природним газом у Росії стала об'єктом обмежень.