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Bloomberg: прем'єр-міністр Румунії матиме перевагу в першому турі президентських виборів наступного тижня

Парламентські вибори у країні заплановані на 1 грудня, а другий тур президентських перегонів ‒ на 8 грудня.

Bloomberg: прем'єр-міністр Румунії матиме перевагу в першому турі президентських виборів наступного тижня
Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку має перевагу у першому турі президентських виборів 24 листопада і, ймовірно, зіткнеться з лідером ультранаціоналістичної партії у другому турі.

Такими є результати опитування соціологічного центру Inscop, проведеного на замовлення газети Libertatea, пише Bloomberg.

Чолаку, який очолює керівну Соціал-демократичну партію Румунії, отримав би 24,8% голосів, якби голосування було цієї неділі. Джордж Сіміон, лідер Альянсу за єдність румунів, посів би друге місце з 21,3% голосів тих, хто заявив, що обов'язково братиме участь у виборах.

Зазначимо, парламентські вибори у країні заплановані на 1 грудня, а другий тур президентських перегонів ‒ на 8 грудня.

Уряд Чолаку стикається з неоднозначною ситуацією всередині країни, отримавши вигоду від вищих соціальних витрат, які підвищили купівельну спроможність, і більших інвестицій напередодні виборчих перегонів. Однак внутрішні суперечки всередині керівної коаліції та збільшення витрат, ймовірно, вплинуть на підтримку в найближчі тижні.

Олена Ласконі, лідер опозиційної партії Союзу порятунку Румунії, займе третє місце з 14,3% голосів, за нею йде незалежний кандидат і колишній заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане з 12,2%. 

Економічний спад у Румунії

Вибори в країні проходять на тлі уповільнення економічного зростання та занепокоєння щодо фіскальної дисципліни. 

Цього року бюджетний дефіцит, найімовірніше, перевищить 7% економічного виробництва, що тисне на наступну адміністрацію щодо підвищення податків для скорочення дефіциту. Румунія також стикається з одним із найвищих рівнів інфляції в Європейському Союзі.

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  • Раніше видання Digi24 з посиланням на джерела написало, що на вибори в Румунії намагається вплинути Росія. Можливо, Москва діятиме навіть через деяких кандидатів у президенти.
  • Також румунські правоохоронці перевіряють, чи намагається хтось поставити під сумнів членство Румунії в Євросоюзі та НАТО.
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