Bloomberg: прем'єр-міністр Румунії матиме перевагу в першому турі президентських виборів наступного тижня

Парламентські вибори у країні заплановані на 1 грудня, а другий тур президентських перегонів ‒ на 8 грудня.

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку має перевагу у першому турі президентських виборів 24 листопада і, ймовірно, зіткнеться з лідером ультранаціоналістичної партії у другому турі.

Такими є результати опитування соціологічного центру Inscop, проведеного на замовлення газети Libertatea, пише Bloomberg.

Чолаку, який очолює керівну Соціал-демократичну партію Румунії, отримав би 24,8% голосів, якби голосування було цієї неділі. Джордж Сіміон, лідер Альянсу за єдність румунів, посів би друге місце з 21,3% голосів тих, хто заявив, що обов'язково братиме участь у виборах.

Зазначимо, парламентські вибори у країні заплановані на 1 грудня, а другий тур президентських перегонів ‒ на 8 грудня.

Уряд Чолаку стикається з неоднозначною ситуацією всередині країни, отримавши вигоду від вищих соціальних витрат, які підвищили купівельну спроможність, і більших інвестицій напередодні виборчих перегонів. Однак внутрішні суперечки всередині керівної коаліції та збільшення витрат, ймовірно, вплинуть на підтримку в найближчі тижні.

Олена Ласконі, лідер опозиційної партії Союзу порятунку Румунії, займе третє місце з 14,3% голосів, за нею йде незалежний кандидат і колишній заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане з 12,2%.

Економічний спад у Румунії

Вибори в країні проходять на тлі уповільнення економічного зростання та занепокоєння щодо фіскальної дисципліни.

Цього року бюджетний дефіцит, найімовірніше, перевищить 7% економічного виробництва, що тисне на наступну адміністрацію щодо підвищення податків для скорочення дефіциту. Румунія також стикається з одним із найвищих рівнів інфляції в Європейському Союзі.