Колумбія після 17 років кампаній правозахисників заборонила дитячі шлюби

Закон під назвою “Вони дівчата, а не дружини” забороняє одруження осіб молодших ніж 18 років.

Колумбійські законодавці схвалили законопроєкт про заборону дитячих шлюбів у південноамериканській країні після 17 років кампанії правозахисних груп і восьми невдалих спроб "проштовхнути" закон, повідомляє The Guardian.

Після п’яти годин гарячих, тривалих дебатів вчора ввечері законодавці схвалили запропонований закон під назвою “Вони дівчата, а не дружини”, який забороняє одруження осіб молодших ніж 18 років.

“Ми не хочемо й надалі бачити систематичне насильство та сексуальну експлуатацію дітей. Колумбія творить історію, тому що вперше нам вдалося заборонити дитячі шлюби після восьми спроб”, ‒ сказала після голосування членкиня Конгресу від “Партії гідності та відданості” та співавторка законопроєкту Дженніфер Педраса.

Зараз Колумбія є однією з 12 країн з 33 країн Латинської Америки та Карибського басейну, де повністю заборонено шлюби до 18 років. Раніше таку заборону ввели Гондурас, Пуерто-Ріко, Мексика та Домініканська Республіка.

Закон ліквідує 137-річну лазівку в Цивільному кодексі країни, яка дозволяла молодшим 18 років одружуватися за згодою батьків. Неповнолітні також вважалися такими, що вступили в неофіційний шлюбний союз, якщо вони проживали разом протягом двох років.

У Колумбії 4,5 мільйона дівчат і жінок вийшли заміж до 18 років – приблизно кожна четверта. За даними ЮНІСЕФ, мільйон із них одружилися до 15 років.