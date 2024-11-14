ФБР виявило масштабну атаку китайських хакерів на телекомунікаційні компанії у США

ФБР виявило “широку та значну” кампанію кібершпигунства з боку Китаю, спрямовану на викрадення інформації в американців, які працюють в уряді та політиці, пише Associated Press.
Хакери, пов’язані з урядом у Пекіні, скомпрометували мережі “кількох” телекомунікаційних компаній, щоб отримати записи про дзвінки клієнтів і отримати доступ до приватних повідомлень “обмеженої кількості осіб”.
Федерали не назвали не осіб, які стали ціллю хакерів, але заявили, що більшість із них “головним чином залучені до урядової чи політичної діяльності”.
Хакери також намагалися скопіювати “певну інформацію, яка була предметом запитів правоохоронних органів США згідно з ухвалами суду”. Припускається, що хакери, можливо, намагалися скомпрометувати програми, які підпадають під дію Закону про спостереження за іноземною розвідкою (FISA). Закон надає американським шпигунським службам широкі повноваження стежити за повідомленнями осіб, підозрюваних у тому, що вони є агентами іноземної держави.
Інформація про кібератаку стала відома після кількох резонансних хакерських інцидентів, які влада США пов’язала з Китаєм. Пекін, зокрема, намагався викрасти технологічну та урядову інформацію, а також націлитися на життєво важливу інфраструктуру, як-от електромережі.
- У вересні ФБР оголосило про зупинку масштабної китайської хакерської операції під назвою Flax Typhoon, яка включала встановлення шкідливого програмного забезпечення на понад 200 000 споживчих пристроїв, включно з камерами, відеореєстраторами та домашнімі та офісними маршрутизаторами. Потім пристрої використовувалися для створення величезної мережі заражених комп'ютерів, або ботнета, який міг використовуватися для скоєння інших кіберзлочинів.
- У жовтні офіційні особи заявили, що хакери, пов'язані з Китаєм, націлилися на телефони тодішнього кандидата в президенти Дональда Трампа та його напарника, сенатора Дж. Д. Венса, а також людей, пов'язаних із кандидаткою від Демократичної партії, віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.