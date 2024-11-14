ФБР виявило масштабну атаку китайських хакерів на телекомунікаційні компанії у США

Кібершпигунство було спрямоване на викрадення інформації в американців, які працюють в уряді та політиці.

ФБР виявило “широку та значну” кампанію кібершпигунства з боку Китаю, спрямовану на викрадення інформації в американців, які працюють в уряді та політиці, пише Associated Press.

Хакери, пов’язані з урядом у Пекіні, скомпрометували мережі “кількох” телекомунікаційних компаній, щоб отримати записи про дзвінки клієнтів і отримати доступ до приватних повідомлень “обмеженої кількості осіб”.

Федерали не назвали не осіб, які стали ціллю хакерів, але заявили, що більшість із них “головним чином залучені до урядової чи політичної діяльності”.

Хакери також намагалися скопіювати “певну інформацію, яка була предметом запитів правоохоронних органів США згідно з ухвалами суду”. Припускається, що хакери, можливо, намагалися скомпрометувати програми, які підпадають під дію Закону про спостереження за іноземною розвідкою (FISA). Закон надає американським шпигунським службам широкі повноваження стежити за повідомленнями осіб, підозрюваних у тому, що вони є агентами іноземної держави.

Інформація про кібератаку стала відома після кількох резонансних хакерських інцидентів, які влада США пов’язала з Китаєм. Пекін, зокрема, намагався викрасти технологічну та урядову інформацію, а також націлитися на життєво важливу інфраструктуру, як-от електромережі.