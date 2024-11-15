У Японії померла 101-річна принцеса Мікаса

Вона досягла найпохилішого віку для члена імператорської сім'ї з часів періоду Мейдзі, який розпочався наприкінці 19 століття.

Японська принцеса Мікаса (ім’я при народженні Юріко Такагі) померла в п'ятницю вранці у віці 101 рік, повідомляє Укрінформ.

Принцеса протягом 75 років була одружена з принцом Мікаса, який помер 2016 року. Принц був молодшим братом покійного імператора Сьова.

Як зазначається, принцеса перенесла інсульт і аспіраційну пневмонію та була госпіталізована в Міжнародну лікарню Святого Луки в Токіо 3 березня.

Спочатку вона проходила лікування у відділенні інтенсивної терапії, але приблизно за 10 днів у неї було помічено значне відновлення рухів правої руки і ноги, а також поліпшення симптомів пневмонії, і її перевели в загальну палату.

Однак із серпня до вересня принцеса знову провела більше трьох тижнів у відділенні інтенсивної терапії у зв'язку із симптомами легкої пневмонії. Останнім часом вона відновлювалася в окремій палаті.

Управління імператорського двору минулої п'ятниці оголосило, що стан принцеси погіршився через порушення функцій внутрішніх органів.

4 червня принцесі виповнився 101 рік.