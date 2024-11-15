Екснардеп - зрадник Андрій Деркач увійшов до комітету безпеки Ради федерації Росії

Колишній народний депутат Верховної Ради Андрій Деркач увійшов до комітету Ради федерації Росії з безпеки та оборони.
На відповідні дані сайту Ради федерації звернув увагу рух "Чесно".
Задачею комітету є "якісне правове забезпечення оборони та безпеки Російської Федерації".
У вересні стало відомо, що Деркач став сенатором Ради федерації Росії від Астраханської області. Його повноваження триватимуть до вересня 2029 року.
Хто такий Андрій Деркач
- Андрій Деркач – депутат Верховної Ради III-IX скликань від "Партії Регіонів". Син колишнього голови СБУ Леоніда Деркача. У 1990-х працював у Службі безпеки, був радником колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова, обвинуваченого в зраді.
- Деркач внесений до санкційного списку США як "російський агент з понад десятирічним стажем". Він звинувачується у відмиванні коштів і порушенні санкцій, що набули чинності в 2020 році і стосуються втручання Росії в президентські вибори в США. В Україні санкції проти нього застосували в серпні минулого року.
- За даними СБУ, Деркач керував в Україні агентурною мережею ГУ Генштабу РФ, що повинна була допомагати ворогу в захопленні України.
- Після початку повномасштабного вторгнення Деркач втік з України. У січні 2023 року президент Володимир Зеленський позбавив його громадянства, а Рада проголосувала за позбавлення його депутатського мандату.
- Деркач перебуває у розшуку.
- Минулого року НАБУ і САП скерували до суду справу щодо Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні. Слідство встановило, що він одержав щонайменше 567 тисяч доларів від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України.
- Деркач був багаторічним прихильником УПЦ МП. Саме він вносив у часи президентства Віктора Януковича законопроєкт про передачу комплексу монастиря у Києво-Печерській лаврі у власність Московського Патріархату. Також Андрій Деркач був доцентом Київської духовної академії й семінарії УПЦ МП.
- До великої війни Деркач був частим гостем на телеканалах, які пов’язують із кумом Путіна Віктором Медведчуком. У його виступах лунали наративи, які активно просуває російська пропаганда, зокрема, про "зовнішнє управління" Україною.