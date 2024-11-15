Екснардеп - зрадник Андрій Деркач увійшов до комітету безпеки Ради федерації Росії

Він підозрюється у державній зраді і перебуває в розшуку.

Колишній народний депутат Верховної Ради Андрій Деркач увійшов до комітету Ради федерації Росії з безпеки та оборони.

На відповідні дані сайту Ради федерації звернув увагу рух "Чесно".

Задачею комітету є "якісне правове забезпечення оборони та безпеки Російської Федерації".

У вересні стало відомо, що Деркач став сенатором Ради федерації Росії від Астраханської області. Його повноваження триватимуть до вересня 2029 року.

Хто такий Андрій Деркач