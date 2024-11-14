​​ВАКС засудив депутата-втікача Одарченка до 8 років позбавлення волі

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) засудив народного депутата від “Слуги народу” Андрія Одарченка до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Центр протидії корупції.
Його визнали винним у спробі підкупити криптовалютою (в еквіваленті $50 тисяч) ексголову Держагентства з відновлення Мустафу Найєма.
У Одарченка конфіскували:
- Дві квартири в Харкові площею 61 та 51 метри квадратні
- Житловий будинок під Харковом площею 100 квадратів
- Житловий будинок у Харкові площею 159 квадратів
- Чотири земельні ділянки
- Дві нежитлові будівлі площею 89 і 625 метри квадратні
Суд також застосував спецконфіскацію до 0,39 біткойна і криптогаманця. Речові докази (два iPhone) конфіскували в дохід держави.
Зазначається, що це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода, яку вдалося задокументувати у криптовалюті.
- Одарченко отримав підозру торік за підкуп топпосадовця Державного агентства відновлення (ч.4 статті 369). Він пропонував хабар за те, щоб з фонду ліквідації наслідків збройної агресії дали гроші на ремонт будівель університету, де він є ректором. Підозрюваний встиг перевести частину хабара в криптовалюті.
- Ще одним фігурантом цієї справи є народний депутат Лабазюк ("За майбутнє").
- ВАКС призначив Одарченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 15 млн грн застави. Нардеп цю суму вніс. Суд зобов'язав його носити електронний браслет, але, попри це, органи внутрішніх справ браслета на нього не надягали.
- 18 вересня стало відомо, що Одарченко втік за кордон. Наступного дня ВАКС оголосив його в міжнародний розшук.
- У вересні ВАКС заочно заарештував Одарченка.