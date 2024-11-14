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​​ВАКС засудив депутата-втікача Одарченка до 8 років позбавлення волі

Його визнали винним у спробі підкупити криптовалютою ексголову Держагентства з відновлення Мустафу Найєма.

​​ВАКС засудив депутата-втікача Одарченка до 8 років позбавлення волі
Андрій Одарченко
Фото: Андрій Одарченко

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) засудив народного депутата від “Слуги народу” Андрія Одарченка до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Центр протидії корупції. 

Його визнали винним у спробі підкупити криптовалютою (в еквіваленті $50 тисяч) ексголову Держагентства з відновлення Мустафу Найєма.

У Одарченка конфіскували:

  • Дві квартири в Харкові площею 61 та 51 метри квадратні
  • Житловий будинок під Харковом площею 100 квадратів
  • Житловий будинок у Харкові площею 159 квадратів
  • Чотири земельні ділянки
  • Дві нежитлові будівлі площею 89 і 625 метри квадратні

Суд також застосував спецконфіскацію до 0,39 біткойна і криптогаманця. Речові докази (два iPhone) конфіскували в дохід держави.

Зазначається, що це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода, яку вдалося задокументувати у криптовалюті.

  • Одарченко отримав підозру торік за підкуп топпосадовця Державного агентства відновлення (ч.4 статті 369). Він пропонував хабар за те, щоб з фонду ліквідації наслідків збройної агресії дали гроші на ремонт будівель університету, де він є ректором. Підозрюваний встиг перевести частину хабара в криптовалюті.
  • Ще одним фігурантом цієї справи є народний депутат Лабазюк ("За майбутнє").
  • ВАКС призначив Одарченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 15 млн грн застави. Нардеп цю суму вніс. Суд зобов'язав його носити електронний браслет, але, попри це, органи внутрішніх справ браслета на нього не надягали.
  • 18 вересня стало відомо, що Одарченко втік за кордон. Наступного дня ВАКС оголосив його в міжнародний розшук
  • У вересні ВАКС заочно заарештував Одарченка. 
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