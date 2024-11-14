​​ВАКС засудив депутата-втікача Одарченка до 8 років позбавлення волі

Його визнали винним у спробі підкупити криптовалютою ексголову Держагентства з відновлення Мустафу Найєма.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) засудив народного депутата від “Слуги народу” Андрія Одарченка до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Центр протидії корупції.

Його визнали винним у спробі підкупити криптовалютою (в еквіваленті $50 тисяч) ексголову Держагентства з відновлення Мустафу Найєма.

У Одарченка конфіскували:

Дві квартири в Харкові площею 61 та 51 метри квадратні

Житловий будинок під Харковом площею 100 квадратів

Житловий будинок у Харкові площею 159 квадратів

Чотири земельні ділянки

Дві нежитлові будівлі площею 89 і 625 метри квадратні

Суд також застосував спецконфіскацію до 0,39 біткойна і криптогаманця. Речові докази (два iPhone) конфіскували в дохід держави.

Зазначається, що це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода, яку вдалося задокументувати у криптовалюті.