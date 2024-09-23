ВАКС заочно заарештував нардепа від "Слуги народу" Одарченка, який втік до Румунії

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував народного депутата від "Слуги народу" Андрія Одарченка, якого обвинувачують у спробі підкупу керівництва Мінвідновлення.
Трансляцію засідання велася на YouTube-каналі ВАКС.
Суд також стягнув 15 млн грн внесеної за нардепа застави. Зазначається, що суддя змінив запобіжний захід із застави на взяття під варту.
Під час суду також стало відомо, що Одарченко втік до Румунії і попросив там притулок.
"За наявною в органах досудового розслідування… інформацією, Одарченко перетнув державний кордон поза межами пункту пропуску з Румунією і після цього звернувся навіть до державних органів Румунії з заявою про отримання притулку в цій державі", – зазначила прокурорка.
За її словами, 19 вересня неофіційний водій Одарченка розповів, що за два дні до цієї дати народний депутат попросив висадити його в центральній частині міста, віддав водію свої мобільні телефони і попросив поставити їх на зарядку. Одарченко також сказав, що сам добереться до Верховної Ради і назад.
З того часу водій Одарченка не бачив і не знав, як з ним зв’язатись. Також повідомляється, що спікер Верховної Ради відрядження для виїзду Одарченка за кордон не оформляв.
Зазначимо, що Одарченко – не єдиний парламентар, який нещодавно втік за кордон. Наприкінці серпня виїхав Артем Дмитрук. При цьому йому вдалося виїхати рівно перед оголошенням підозр.
Що відомо про справу Одарченка
- Одарченко отримав підозру торік за підкуп топпосадовця Державного агентства відновлення (ч.4 статті 369). Він пропонував хабар за те, щоб з фонду ліквідації наслідків збройної агресії дали гроші на ремонт будівель університету, де він є ректором. Підозрюваний встиг перевести частину хабара в криптовалюті.
- Ще одним фігурантом цієї справи є народний депутат Лабазюк ("За майбутнє").
- У листопаді ВАКС призначив Одарченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 15 млн грн застави. Нардеп цю суму вніс. Суд зобов'язав його носити електронний браслет, але, попри це, органи внутрішніх справ браслета на нього не надягали.
- 18 вересня стало відомо, що Одарченко втік за кордон. Наступного дня ВАКС оголосив його в міжнародний розшук.