ВАКС заочно заарештував нардепа від "Слуги народу" Одарченка, який втік до Румунії

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував народного депутата від "Слуги народу" Андрія Одарченка, якого обвинувачують у спробі підкупу керівництва Мінвідновлення.

Трансляцію засідання велася на YouTube-каналі ВАКС.

Суд також стягнув 15 млн грн внесеної за нардепа застави. Зазначається, що суддя змінив запобіжний захід із застави на взяття під варту.

Під час суду також стало відомо, що Одарченко втік до Румунії і попросив там притулок.

"За наявною в органах досудового розслідування… інформацією, Одарченко перетнув державний кордон поза межами пункту пропуску з Румунією і після цього звернувся навіть до державних органів Румунії з заявою про отримання притулку в цій державі", – зазначила прокурорка.

За її словами, 19 вересня неофіційний водій Одарченка розповів, що за два дні до цієї дати народний депутат попросив висадити його в центральній частині міста, віддав водію свої мобільні телефони і попросив поставити їх на зарядку. Одарченко також сказав, що сам добереться до Верховної Ради і назад.

З того часу водій Одарченка не бачив і не знав, як з ним зв’язатись. Також повідомляється, що спікер Верховної Ради відрядження для виїзду Одарченка за кордон не оформляв.

Зазначимо, що Одарченко – не єдиний парламентар, який нещодавно втік за кордон. Наприкінці серпня виїхав Артем Дмитрук. При цьому йому вдалося виїхати рівно перед оголошенням підозр.

Що відомо про справу Одарченка