​Найближчими днями задимленість у Києві почне поступово зникати, - Укргідромецентр

Найближчими днями задимленість у Києві почне поступово зникати.

Про це повідомила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає "Інтерфакс-Україна".

"Найближчими днями для Києва, якщо не буде пожеж на півдні, скажімо так, у центральних регіонах, то для Києва задимленість відходитиме. Всі ці пожежі, які ще подекуди залишаються у північних регіонах, Київщина, Сумщина, Чернігівщина, вони зараз будуть якраз іти в інший бік, тобто не на Київ. Тому очікуємо, що все-таки буде з цим ситуація поліпшуватися", - сказала вона на брифінгу.

Однак, речниця зазначила, що скоро почне надходити повітряна маса з півдня та південного сходу, де вже тривалий час зберігається посушливий період. У такому разі повітря все одно не буде таким чистим, як хотілося би.

"Усе-таки задимленість атмосфери, найімовірніше, також утримуватиметься, але, звісно, вона вже не матиме таких несприятливих і негативних наслідків для людей", - сказала Птуха.