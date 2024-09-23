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​Найближчими днями задимленість у Києві почне поступово зникати, - Укргідромецентр

Найближчими днями задимленість у Києві почне поступово зникати, - Укргідромецентр

​Найближчими днями задимленість у Києві почне поступово зникати, - Укргідромецентр
Архівне фото
Фото: Макс Требухов

Найближчими днями задимленість у Києві почне поступово зникати.

Про це повідомила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає "Інтерфакс-Україна".

"Найближчими днями для Києва, якщо не буде пожеж на півдні, скажімо так, у центральних регіонах, то для Києва задимленість відходитиме. Всі ці пожежі, які ще подекуди залишаються у північних регіонах, Київщина, Сумщина, Чернігівщина, вони зараз будуть якраз іти в інший бік, тобто не на Київ. Тому очікуємо, що все-таки буде з цим ситуація поліпшуватися", - сказала вона на брифінгу.

Однак, речниця зазначила, що скоро почне надходити повітряна маса з півдня та південного сходу, де вже тривалий час зберігається посушливий період. У такому разі повітря все одно не буде таким чистим, як хотілося би.

"Усе-таки задимленість атмосфери, найімовірніше, також утримуватиметься, але, звісно, вона вже не матиме таких несприятливих і негативних наслідків для людей", - сказала Птуха.

  • Погіршення якості повітря в Києві почалося 20 вересня о 1 ночі. По частинках пилу забруднення перевищує допустимі концентрації в п'ять разів. Причина – у пожежах у екосистемах Сумської, Київської, Чернігівської областей. 
  • 22 вересня Київська влада повідомила, що якість повітря нормалізувалася. Однак, уже наступного дня вона знову погіршилась. Станом на 08:00 23 вересня є підвищення концентрації пилу.
  • Про те, як діяти під час поганого повітря, читайте в матеріалі LB.ua "Забруднення повітря в Києві та околицях: 7 питань до лікарки про те, як це впливає на дихальні шляхи і що робити". 
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