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До Умані прибули вже більше 1500 паломників-хасидів

Відсьогодні запрацював особливий режим в’їзду/виїзду, а також - пересування містом.

До Умані прибули вже більше 1500 паломників-хасидів
Архівне фото
Фото: ДСНС України

До Умані прибули вже більше 1500 паломників-хасидів. Через це відсьогодні запрацював особливий режим в'їзду та пересування містом.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Умань. Відсьогодні запрацював особливий режим в’їзду/виїзду, а також пересування містом. По суті процедури контролю, як і торік. Ми дещо підсилились технічно. Наші сили безпеки й оборони працюють у посиленому режимі. Попри застереження, на сьогодні маємо вже понад півтори тисячі паломників", - сказав він.

Табурець зазначив, що весь комплекс заходів, що впроваджується, - задля безпеки місцевих жителів і приїжджих. 

"Прошу до цього ставитися з розумінням", - додав голова ОВА. 

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