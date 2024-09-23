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У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу

Наразі обвинувальний акт щодо нього скеровано до суду.

У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування стосовно прокурора однієї з районних окружних прокуратур Києва. Він привласнив мільйони грошей, вилучених під час слідчих дій.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Наразі обвинувальний акт направлено до суду.

У серпні 2023 року прокурор здійснював нагляд у кримінальному провадженні щодо приватного підприємства. Під час обшуків він вилучив у комерсанта 4 млн 242 тис. у різній валюті в гривневому еквіваленті. Однак, замість передачі грошей на збереження, прокурор забрав їх собі.

Після цього він перестав ходити на роботу та не з’являвся за адресою, вказаною як фактичне місце проживання.

Він обвинувачується у зловживанні службовим становищем при заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, в липні одного із прокурорів викрили на хабарі у $170 тис. Його помістили під варту на 60 днів. Також призначили альтернативу – 4 млн гривень застави. Імовірно, йдеться про прокурора Олега Гунька.

 

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