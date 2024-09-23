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На Херсонщині окупанти із дрона атакували "швидку", поранені двоє

Постраждав 58-річний фельдшер та 50-річний водій.

На Херсонщині окупанти із дрона атакували "швидку", поранені двоє
швидка допомога, фото ілюстративне
Фото: Харківський обласний Центр екстреної медичної допомоги

Сьогодні уранці, 23 вересня, поблизу Ромашкового Білозерської громади Херсонщини росіяни атакували "швидку" з безпілотника. Поранені двоє.

Про це повідомили у Херсонській ОВА. 

Через скидання вибухівки з БпЛА транспортний засіб зазнав пошкоджень. 

Постраждав 58-річний фельдшер та 50-річний водій "екстренки". У них – вибухові травми і контузії.

Потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Упродовж минулої доби окупанти атакували 16 населених пунктів Херсонщини. Унаслідок російської агресії загинула людина, ще семеро отримали поранення. 

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