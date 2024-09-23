На Херсонщині окупанти із дрона атакували "швидку", поранені двоє

Сьогодні уранці, 23 вересня, поблизу Ромашкового Білозерської громади Херсонщини росіяни атакували "швидку" з безпілотника. Поранені двоє.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Через скидання вибухівки з БпЛА транспортний засіб зазнав пошкоджень.
Постраждав 58-річний фельдшер та 50-річний водій "екстренки". У них – вибухові травми і контузії.
Потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
Упродовж минулої доби окупанти атакували 16 населених пунктів Херсонщини. Унаслідок російської агресії загинула людина, ще семеро отримали поранення.