У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
Генасамблея ООН підтримала "Пакт майбутнього" попри спротив Росії
Генасамблея ООН підтримала "Пакт майбутнього" попри спротив Росії
Defense Express: в Росії вибухнула міжконтинентальна ракета РС-28 "Сатана"
Defense Express: в Росії вибухнула міжконтинентальна ракета РС-28 "Сатана"
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
“Грифони” для України
“Грифони” для України
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
ГоловнаСуспільствоВійна

Через російську агресію на Харківщині постраждали 4 цивільних

Унаслідок ворожих обстрілів горіли будинки, господарчі споруди, гараж, ліс та трави. 

Через російську агресію на Харківщині постраждали 4 цивільних
Наслідки обстрілу Харкова, фото ілюстративне
Фото: Харківська обласна прокуратура

Через російську агресію у Харківській області за добу постраждали четверо цивільних.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Вчора уночі близько 22:52 у с. Шийківка унаслідок обстрілу КАБ горіла господарча споруда. Постраждали дві людини: 76-річний чоловік та 64-річна жінка.

Перед цим, о 15:30 у смт Куп'янськ-Вузловий унаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 га.

Там же о 14:57 через обстріл частково зруйнований приватний будинок, пошкоджені дві господарчі споруди. Постраждали дві жінки 64 та 68 років, гостра реакція на стрес, без госпіталізації.

О 12:37 у Рубіжанському лісництві унаслідок обстрілу горіла лісова підстилка та трава на площі 1 га.

Біля 11:07 у с. Соболівка. через обстріл горів двоповерховий гараж та суха трава на площі 500 м кв.

  • На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося сім бойових зіткнень в районі Вовчанська та Тихого.
  • На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень склала 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової та Стельмахівки.

В ніч на 21 вересня Росія атакувала Шевченківський район Харкова. Постраждала 21 людина. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies