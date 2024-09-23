Через російську агресію на Харківщині постраждали 4 цивільних

Через російську агресію у Харківській області за добу постраждали четверо цивільних.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вчора уночі близько 22:52 у с. Шийківка унаслідок обстрілу КАБ горіла господарча споруда. Постраждали дві людини: 76-річний чоловік та 64-річна жінка.

Перед цим, о 15:30 у смт Куп'янськ-Вузловий унаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 га.

Там же о 14:57 через обстріл частково зруйнований приватний будинок, пошкоджені дві господарчі споруди. Постраждали дві жінки 64 та 68 років, гостра реакція на стрес, без госпіталізації.

О 12:37 у Рубіжанському лісництві унаслідок обстрілу горіла лісова підстилка та трава на площі 1 га.

Біля 11:07 у с. Соболівка. через обстріл горів двоповерховий гараж та суха трава на площі 500 м кв.

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося сім бойових зіткнень в районі Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень склала 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової та Стельмахівки.

В ніч на 21 вересня Росія атакувала Шевченківський район Харкова. Постраждала 21 людина.