Кількість постраждалих внаслідок нічного авіаудару РФ по Харкову зросла до 21 людини

Внаслідок нічного авіаудару ворожих військ по Шевченківському району Харкова, кількість поранених збільшилася до 21. Армія РФ скинула ФАБ-250 на багатоповерхівку спального району міста.

Фото: Олег Синєгубов

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Фото: Олег Синєгубов

"Постраждала 21 особа, із них 3 дитини (хлопець 17 років, дівчина 17 років, дівчинка 8 років). Двоє (хлопець 17 років та жінка 39 років) — у важкому стані. Інші — стан середньої тяжкості", — повідомив Синєгубов.

До лікарні госпіталізовано 8 людей.

Фото: Олег Синєгубов

"Зазнали руйнувань житлові будинки 16 та 9 поверхів, пошкоджені ще 7 будинків. Вибито понад 1200 вікон, пошкоджено 21 приватний автомобіль", — зазначив Синєгубов.

Фото: Олег Синєгубов

Крім того під обстрілами опинився Ізюмський район. У с. Вербівка ворог запустив ракету Х38-2. Пошкоджено 3 будинки.

У с. Констянтинівка Богодухівського району внаслідок обстрілів пошкоджено будинок.

У с. Богуславка внаслідок обстрілу горіла трава на площі 0,5 га. У с. Підлиман внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка площі 1 га.