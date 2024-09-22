Сили ППО знищили чотири ворожі "Шахеди" на Миколаїщині

Через ворожі обстріли у с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок та господарські будівлі.

Ворог за добу атакував Куцурубську громаду Миколаївської області. Крім того, сили ППО знищили 4 ворожі "Шахеди" .

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"У ніч на 22 вересня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу "Shahed 131/136"", — ідеться у повідомленні.

Крім того, 21 вересня ворог атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Внаслідок чого, у с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок, господарські приміщення, гараж та автомобіль, а у с. Парутине виникла пожежа покрівлі палацу культури, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями.

Постраждалих немає.