Головне за суботу, 21 вересня: удари по Сумах, Нікополю та Харкову, 125 боєзіткнень, атака дронів на аеродром "Шайковка"

Бойові дії на Донеччині, 125 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 941-й день повномасштабної війни.

Пізно ввечері 21 вересня ворог вдарив по Харкову.

Про це повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.

“За попередніми даними, є два ворожих влучання КАБами по Харкову. Один із них – у Шевченківському районі. Екстрені служби виїхали на місця”, – повідомив Синєгубов.

"Підтверджено потрапляння КАБу по житловій багатоповерхівці. Наразі відомо про щонайменше 12 постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", – написав Терехов.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 21 вересня від початку цієї доби відбулося 125 бойових зіткнень. Більше ніж 50% від загальної кількості боїв відбулися на Покровському, Лиманському та Курахівському напрямках.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 21 вересня – в новині.

Сьогодні ворог здійснив авіаційний удар по Сумах, застосувавши керовані авіаційні бомби.

Про це повідомив очільник Сумської МВА Олексій Дрозденко.

Попередньо, одна людина отримала травми.

Сталося загоряння сухої рослинності, зруйновано та пошкоджено приватні будинки.

У Нікополі ворог вдарив дроном-камікадзе по автівці з цивільними, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Загинули 12-річна дівчинка і жінка 25 років. Поранені двоє людей – 4-річна дитина та 25-річний чоловік.

Потерпілі госпіталізовані. Дитина – "важка". Обом надають всю необхідну меддопомогу.

Дрони Служби безпеки України уразили інфраструктуру військового аеродрому "Шайковка" у Калузькій області Росії, повідомляє Укрінформ із посиланням на джерела.

Зазначається, що на цьому аеродромі дислокуються літаки стратегічної авіації ТУ-22М, які регулярно обстрілюють Україну.

“СБУ разом з усіма Силами оборони України системно зменшує ракетно-артилерійський потенціал ворога. Цього тижня ми вже висадили в повітря великий арсенал в Торопці Тверської області. Сьогодні прийшла черга наступного за розмірами складу – одного із важливих логістичних пунктів ворога, де зберігалися боєприпаси для ударів по Україні. Сезон “падіння уламків” у самому розпалі”, – зазначило джерело.

У неділю в Україні відключень електропостачання не планується, повідомили в Укренерго.

“Завтра, 22 вересня, заходи обмеження споживання не плануються. У разі зміни ситуації буде повідомлено додатково”, ‒ йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про те, що, за даними розвідки, Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України.

"За даними української розвідки, Кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими. Зокрема йдеться про відкриті розподільчі пристрої АЕС та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики", – написав глава української дипломатії у телеграмі.

Сибіга зазначив, що ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Всю інформацію українські спецслужби вже передали партнерам. Також поінформували МАГАТЕ.

"Росія – єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ. Українська Формула Миру містить пункт про забезпечення радіаційної і ядерної безпеки. Ми закликаємо всі міжнародні організації і держави, які поважають Статут ООН, запобігти сценарію країни-терориста", – написав міністр.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!