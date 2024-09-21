У Раді з нацбезпеки США кажуть, що Байден доручив “зрушити небо і землю”, щоб надати Україні потрібну допомогу

Президент Володимир Зеленський їде до Сполучених Штатів із Планом перемоги України. В четвер, 26 вересня, він представить свої ідеї президентові Джо Байдену. У Білому Домі з нетерпінням чекають презентації, і хочуть узгодити стратегічні цілі із Києвом на останні чотири місяці роботи адміністрації Джо Байдена. Про це Майкл Карпентер, директор із питань Європи у Раді з нацбезпеки США, розповів “Голосу Америки”.

“Я не знаю, що у плані (перемоги, – ред.), тому я не можу вам сказати, якою буде реакція. Але, звісно, президент Байден абсолютно рішуче налаштований підтримати Україну та поставити її в найсильнішу позицію наприкінці свого терміну перебування на посаді. І він доручив усім нам, хто працює на нього, зрушити небо і землю, щоб переконатися, що ми надаємо усю, особливо військову допомогу, але також допомогу в енергетичній безпеці, допомогу, яка була частиною законопроєкту про додаткове фінансування, який схвалили у квітні – щоби виділити все це якомога швидше. Це його вказівки нам, і ми їх виконуємо в цю мить”, – розповів Карпентер.

Він зазначив, що американська сторона з нетерпінням чекає презентації президентом Зеленським його стратегічного бачення перемоги.

“Коли це станеться, я упевнений, що президент (Байден) буде дуже зацікавлений у різних деталях і у тому, як вони поєднуються: військовий, економічний, дипломатичний аспект. Все це важливо. І тому я думаю, що коли вони зустрінуться, це буде дуже цікава та предметна розмова”, – сказав посадовець.