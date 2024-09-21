Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
Про удар по Торопцю
Про удар по Торопцю
У МЗС Канади заявляють, що Оттава не дозволить зброї країни потрапляти у Смугу Гази
У МЗС Канади заявляють, що Оттава не дозволить зброї країни потрапляти у Смугу Гази
Експерт з енергетики Олександр Харченко: Найскладніше цієї зими буде Харкову, Києву та Одесі
Експерт з енергетики Олександр Харченко: Найскладніше цієї зими буде Харкову, Києву та Одесі
Чи можна примирити “глобальну ініціативу” з “українською історією”?
Чи можна примирити “глобальну ініціативу” з “українською історією”?
ГоловнаПолітика

У Раді з нацбезпеки США кажуть, що Байден доручив “зрушити небо і землю”, щоб надати Україні потрібну допомогу

Президент Байден абсолютно рішуче налаштований підтримати Україну та поставити її в найсильнішу позицію наприкінці свого терміну перебування на посаді, кажуть у відомстві.

У Раді з нацбезпеки США кажуть, що Байден доручив “зрушити небо і землю”, щоб надати Україні потрібну допомогу
Зеленський і Майкл Карпентер
Фото: x.com / @mikercarpenter

Президент Володимир Зеленський їде до Сполучених Штатів із Планом перемоги України. В четвер, 26 вересня, він представить свої ідеї президентові Джо Байдену. У Білому Домі з нетерпінням чекають презентації, і хочуть узгодити стратегічні цілі із Києвом на останні чотири місяці роботи адміністрації Джо Байдена. Про це Майкл Карпентер, директор із питань Європи у Раді з нацбезпеки США, розповів “Голосу Америки”.

“Я не знаю, що у плані (перемоги, – ред.), тому я не можу вам сказати, якою буде реакція. Але, звісно, президент Байден абсолютно рішуче налаштований підтримати Україну та поставити її в найсильнішу позицію наприкінці свого терміну перебування на посаді. І він доручив усім нам, хто працює на нього, зрушити небо і землю, щоб переконатися, що ми надаємо усю, особливо військову допомогу, але також допомогу в енергетичній безпеці, допомогу, яка була частиною законопроєкту про додаткове фінансування, який схвалили у квітні – щоби виділити все це якомога швидше. Це його вказівки нам, і ми їх виконуємо в цю мить”, – розповів Карпентер.

Він зазначив, що американська сторона з нетерпінням чекає презентації президентом Зеленським його стратегічного бачення перемоги. 

 

“Коли це станеться, я упевнений, що президент (Байден) буде дуже зацікавлений у різних деталях і у тому, як вони поєднуються: військовий, економічний, дипломатичний аспект. Все це важливо. І тому я думаю, що коли вони зустрінуться, це буде дуже цікава та предметна розмова”, – сказав посадовець.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies