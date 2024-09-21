Зеленський: План Перемоги є мостом до Саміту миру і до будь-якого етапу закінчення війни

План Перемоги, який Україна має представити партнерам буде готовий на початку листопада. План передбачає швидкі і конкретні кроки стратегічних партнерів України до кінця грудня.

Про це Президент заявив під час спілкування з журналістами в Києві, пише LB.ua.

"У деяких країнах світу є різні ідеі і ініціативи щодо того, як закінчити війну. А для України передусім важливо, щоб це було справедливо, бо війна триває у нас, на нашій території. Нам потрібний справедливий і стабільний мир", — зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що жоден "Мінськ-3" не може обговорюватися, бо через кілька років в Україну знову повернеться війна з боку РФ і з ще більшою хвилею. "Ми не можемо цього допустити".

"На певному етапі ми змогли запропонувати Формулу миру для того, щоб взяти ініціативу у свої руки. Паралельно з'явилась китайсько-бразильська чи бразильсько-китайська ініціатива, яку ми детально аналізували і обговорювали з деякими партнерами. Що це – реальна ініціатива чи це просто політичний такий криголам проти будь якого дипломатичного рішення на користь справедливості статуту ООН?", — додає президент.

За словами Зеленського, "це криголам, з одного боку, з іншого з боку, Росії це вигідно".

"Я не вважаю, що це конкретний план, тому що конкретних дій і кроків я там не бачу, а лише - певне узагальнення процесів. За будь-якими узагальненнями завжди щось приховують", — додає він.

Президент підкреслює, що Україна вже провела перший інавгураційний Саміт миру, який був організований для того, аби відкрито обговорити будь-які пропозиції і ініціативи щодо миру.

"Ми заявили, що готові бачити Росію на другому Саміті, тому що всі наші союзники, включаючи найближчих, які на нашому боці і завжди проти російської агресії — всі сказали, що Росія повинна бути на другому Саміті. Бо воює Росія проти України. Не може без однієї зі сторін бути закінчення війни", — додає Зеленський.

Наразі Україна активно працює над Планом Перемоги і наразі три пункти уже підготовлені, а також відбулися зустрічі в онлайн форматі.

"Ще будуть зустрічі офлайн і онлайн. І, як ми сказали на початку листопада, весь план буде готовий. Це буде старт і фундамент для того, щоб говорити у будь-якому форматі з Росією. У будь-якому форматі, з будь-якими її представниками, бо буде план і є що показати. Якщо їм не подобається, буде зрозуміло їх реакція на конкретику, а не просто взагалі — ми нічого не хочемо і будемо продовжувати війну. Хоча я вважаю, на сьогодні вони саме так і хочуть, просто продовжувати", — зазначає глава держави.

За словами Зеленського, План Перемоги передбачає швидкі і конкретні кроки наших стратегічних партнерів – від сьогодні до кінця грудня.

"Конкретні дії, які залежать виключно від партнерів, і вже ніхто мені не скаже, що це залежить від російської сторони. План просто є мостом до Саміту миру і до будь-якого етапу закінчення війни. Міст, який посилює Україну. Посилює її політично, з точки зору зброї, і в розумінні того, яким буде наше майбутнє після війни", — наголошує Президент.

План Перемоги, за словами Зеленського, буде презентований Президенту Байдену, кандидатам в Президенти США і всім іншим партнерам.

"На мою думку, план буде відкритий всім, в тому числі, суспільствам в різних країнах. І Росія повинна його бачити. Тому що цей план посилює Україну. І вони мають про це знати", — резюмує він.