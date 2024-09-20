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Зеленський провів Ставку: йшлося про захист енергосистеми та власне виробництво зброї

Також глава держави заслухав доповідь Головкома про ситуацію на фронті.

Зеленський провів Ставку: йшлося про захист енергосистеми та власне виробництво зброї
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорили питання, які мають критичне значення для міцності України.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

"Перше – захист енергетики цієї зими. Були всі основні представники галузі. Доповідали Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко. Розглянули стан інженерного захисту об’єктів, календар завершення укріплень, розміщення РЕБ і ППО, зокрема з урахуванням систем Patriot, які ми очікуємо найближчим часом", — зазначає Зеленський.

Також під час засідання Ставки обговорили власне виробництво ракет, дронів та засобів РЕБ. 

"Доповіді віцепрем’єра Михайла Федорова, міністра оборони Рустема Умєрова, міністра закордонних справ Андрія Сибіги. Рішення, які дадуть нашій промисловості змогу максимально реалізувати свій потенціал: довгострокові контракти від держави та залучення іноземних інвестицій", — додає президент.

Також президент заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на фронті, а також доповіді представників розвідок – Кирила Буданова та Олега Іващенка.

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