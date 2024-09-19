Президентка Єврокомісії відвідає у п'ятницю Україну

На зустрічі з українським президентом ітиметься про підтримку енергетики нашої держави.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала свій візит до Києва 20 вересня, повідомляє видання NTV.

На пресконференції вона повідомила, що на зустрічі з Володимиром Зеленським ітиметься про європейську підтримку енергопостачання України взимку.

Крім обіцяних 160 мільйонів євро від ЄС на ремонт пошкоджень в енергосистемі, Україна отримає обладнання з ТЕС у Литві. За словами президентки Єврокомісії, електростанцію демонтують.

"Ми прагнемо відновити 2,5 ГВт потужності, що становить 15% від потреб України", - зазначила фон дер Ляєн, передає The Guardian.