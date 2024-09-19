Президентка Єврокомісії відвідає у п'ятницю Україну

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала свій візит до Києва 20 вересня, повідомляє видання NTV.
На пресконференції вона повідомила, що на зустрічі з Володимиром Зеленським ітиметься про європейську підтримку енергопостачання України взимку.
Крім обіцяних 160 мільйонів євро від ЄС на ремонт пошкоджень в енергосистемі, Україна отримає обладнання з ТЕС у Литві. За словами президентки Єврокомісії, електростанцію демонтують.
"Ми прагнемо відновити 2,5 ГВт потужності, що становить 15% від потреб України", - зазначила фон дер Ляєн, передає The Guardian.
- Євросоюз, як відомо, надасть Україні 160 млн євро для підтримки енергетики перед зимою. 100 млн із цього пакета –це доходи від заморожених у Європі російських активів.