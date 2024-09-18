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Новий генсек Ради Європи назвав підтримку України своїм першим пріоритетом

Ален Берсе зазначив, що Україна бореться за своє демократичне майбутнє.

Новий генсек Ради Європи назвав підтримку України своїм першим пріоритетом
Генсек Ради Європи Ален Берсе
Фото: EPA/UPG

Новий генсек Ради Європи Ален Берсе звернувся до представників держав-членів Ради Європи.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

"Україна бореться за своє демократичне майбутнє в умовах агресивної війни Російської Федерації. Підтримка цієї країни залишатиметься нашим пріоритетом номер один", – зазначив Ален Берсе.

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Він також підкреслив важливість поточної роботи Ради Європи, яка "відіграє центральну роль у забезпеченні рівності та гідності кожної людини".

  • Ален Берсе за результатами другого туру голосування за генерального секретаря Ради Європи набрав 114 голосів. 85 голосів було віддано за естонського кандидата Індрека Саара, 46 – за бельгійця Дідьє Рейндерса. Всього було опрацьовано 246 бюлетенів, один визнано недійсним.
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