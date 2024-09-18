Новий генсек Ради Європи назвав підтримку України своїм першим пріоритетом

Ален Берсе зазначив, що Україна бореться за своє демократичне майбутнє.

Новий генсек Ради Європи Ален Берсе звернувся до представників держав-членів Ради Європи.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

"Україна бореться за своє демократичне майбутнє в умовах агресивної війни Російської Федерації. Підтримка цієї країни залишатиметься нашим пріоритетом номер один", – зазначив Ален Берсе.

Він також підкреслив важливість поточної роботи Ради Європи, яка "відіграє центральну роль у забезпеченні рівності та гідності кожної людини".