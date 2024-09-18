Новий генсек Ради Європи назвав підтримку України своїм першим пріоритетом

Новий генсек Ради Європи Ален Берсе звернувся до представників держав-членів Ради Європи.
Про це повідомляє “Європейська правда”.
"Україна бореться за своє демократичне майбутнє в умовах агресивної війни Російської Федерації. Підтримка цієї країни залишатиметься нашим пріоритетом номер один", – зазначив Ален Берсе.
Він також підкреслив важливість поточної роботи Ради Європи, яка "відіграє центральну роль у забезпеченні рівності та гідності кожної людини".
- Ален Берсе за результатами другого туру голосування за генерального секретаря Ради Європи набрав 114 голосів. 85 голосів було віддано за естонського кандидата Індрека Саара, 46 – за бельгійця Дідьє Рейндерса. Всього було опрацьовано 246 бюлетенів, один визнано недійсним.