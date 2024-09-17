Міський голова Одеси Труханов заперечив наявність у нього російського паспорта

Так Труханов відреагував на появу інформації від волонтера й активіста Сергія Стерненка, котрий зсилається на злиті російські бази даних.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що він не має російського паспорта.

Так Труханов відреагував на появу інформації від волонтера й активіста Сергія Стерненка.

Стерненко зіслався на інформацію зі злитих російських баз даних і повідомив, що Труханов також, імовірно, оформлював російську банківську карту напередодні повномасштабного вторгнення - 9 лютого 2022.

"Інформація про серію і номер паспорта, прописку та дату видачі також узгоджується із відомостями, які раніше публікували українські журналісти", - додав активіст.

Натомість очільник Одеси заявив, що "історія з моїм начебто «російським громадянством» тягнеться з 2014 року, коли я вперше висунув свою кандидатуру на посаду мера Одеси".

"Всі відповідні правоохоронні структури вже неодноразово давали офіційну відповідь: Геннадій Труханов не має російського громадянства", - написав міський голова у своєму телеграм-каналі.

У відповідь Стерненко зауважив, що "єдині, хто це казали з офіційних структур — російське консульство".