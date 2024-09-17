У Брюсселі пройде черговий етап переговорів щодо вступу України до ЄС

Відсьогодні, 17 вересня, у Брюсселі стартує двостороння сесія Україна-ЄС щодо скринінгу відповідності законодавства нашої держави праву Євросоюзу. Триватимуть зустрічі до 19 вересня.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції.

Українську делегацію очолила віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина. Це вже друга двостороння сесія Україна-ЄС в межах скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС.

Учать візьмуть представники центральних органів виконавчої влади та органів державної влади, а також народні депутати.

Триденна зустріч Європейської комісії та України буде присвячена переговорному Розділу 23 «Судова влада та основоположні права». Зокрема, розгяладтимуть судову владу, антикорупційну політику та основопложні права.

У мін'юсті пояснили, що розділ 23 охоплює право та політики ЄС у сферах незалежного та ефективного судочинства; запобігання та боротьби з корупцією як загрози стабільності демократичних інститутів та верховенства права; основоположних прав та свобод, які гарантуються договорами ЄС, Хартією Європейського Союзу про основоположні права: права дітей, захист осіб, які повідомляють про порушення права ЄС, захист персональних даних, процесуальні права та гарантії, права постраждалих у злочинах, протидія расизму та ксенофобії, свобода вираження, недискримінація, захист прав ромів, гендерна рівність, права осіб з інвалідністю, права громадян держав-членів ЄС.

23 та 24 розділи є найголовнішими протягом всього процесу переговорів. Жоден переговорний розділ ЄС не буде закритий, допоки не виконані контрольні показники в межах цих двох розділів.

Ольга Стефанішина наголосила, що Україна як майбутня держава-член ЄС повністю готова здійснити реформи в цих фундаментальних сферах.

"Ми розуміємо, що від цього залежатиме загальний темп переговорів та прийняття рішення про відкриття або закриття нових кластерів та розділів. Приведення українського законодавства у відповідність до acquis ЄС, вчасна та ефективна його імплементація є нашим нагальним завданням. Теми, які будуть обговорюватися під час цієї двосторонньої сесії, є особливо важливими для України, і ми готові показати, що наша держава досягла значних результатів у їх виконанні", – зазначила міністерка.