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Коломойського позбавили громадянства Кіпру, — ЗМІ

Окрім Коломойського, громадянства позбавили сім'ю єгипетського інвестора Мохамеда Абдельрахмана Мохамеда Салема і сім'ю росіянина Максима Захарченка.

Коломойського позбавили громадянства Кіпру, — ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Уряд Кіпру ухвалив рішення позбавити громадянства 8 людей, серед них — український олігарх Ігор Коломойський.

Влада Кіпру позбавила олігарха Ігоря Коломойського громадянства. Кірп заявляє, що він отримав громадянство "шляхом шахрайства, неправдивих уявлень і приховування істотних фактів", пише видання Phileleftheros.

Відповідне рішення, яке є частиною загальної політики Кіпру щодо контролю над інвестиційними паспортами, було ухвалене 4 вересня. Зокрема, кіпрська влада заявила, що Коломойський "був і є особою сумнівного характеру, тоді як його натуралізація створювала і створює величезний ризик поганої репутації для Республіки Кіпр".

Окрім Коломойського, громадянства позбавили сім'ю єгипетського інвестора Мохамеда Абдельрахмана Мохамеда Салема та сім'ю росіянина Максима Захарченка.

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