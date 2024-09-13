Зеленський зустрівся з очільником фонду Мюнхенської безпекової конференції

Президент очікує, що Україна стане однією з головних тем конференції у лютому 2025 року.

На полях зустрічі «Ялтинська європейська стратегія» (YES) Володимир Зеленський зустрівся з президентом ради Фонду Мюнхенської безпекової конференції Вольфгангом Ішингером.

Як ідеться на сайті глави держави, співрозмовники обговорили кроки для реалізації всіх 10 пунктів формули миру та підготовку до другого Саміту миру.

Зеленський висловив сподівання, що Україна і припинення російської агресії стануть однією з центральних тем наступної Мюнхенської безпекової конференції, яка запланована на лютий 2025 року.

"Дуже розраховую, що Мюнхенська безпекова конференція й надалі залишатиметься авторитетним міжнародним майданчиком для консолідації демократичного цивілізованого світу навколо підтримки України та наближення справедливого й тривалого миру в нашій державі", – наголосив Зеленський.